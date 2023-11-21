Воробьёв и Мединский открыли в Подмосковье памятник Василию Татищеву

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В подмосковном селе Болдино установили памятник историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю Екатеринбурга Василию Татищеву. На торжественном открытии побывал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента России, Владимир Мединский.
Памятник появился в селе Болдино благодаря Российскому военно-историческому обществу. Над созданием фигуры Татищева работала скульптор Валерия Малышева. Она изобразила историка с томом истории Геродота в руках, — эта книга была в библиотеке Василия Татищева, он использовал её при написании собственной книги «История Российская». В ходе работы над памятником скульптор тесно сотрудничал с историками и экспертами по костюму, благодаря чему удалось достоверно передать дух эпохи, в которой жил Василий Татищев.
Место для памятника выбрали неслучайно, — именно в селе Болдино расположена историческая усадьба, где Василий Татищев провел последние годы жизни. Здесь он написал «Историю Российскую» и «Собрание законов древних русских». Имение представляло для Василия Никитича большую ценность, так как было пожаловано его отцу Никите Алексеевичу Татищеву самим Петром I за добрую службу под Азовом в 1697 году.
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«Я была на открытии нескольких памятников Татищеву, и в Перми, и в Тольятти, но этот памятник отличается от прежних, здесь он более человечный, живой», — заметила родственница историка, профессор, кандидат исторических наук, председатель Фонда «Содействия сохранения наследия В.Н.Татищева» Марианна Татищева.
«На территории Подмосковья историю творили уникальные люди: и Чехов, и Достоевский, и государственные деятели, и историки. И все они внесли свою лепту. Как прекрасно, если наши внуки будут помнить, кто делает нашу страну сильной, могучей», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.С начала 1980-х годов усадьба оказалась заброшена и со временем пришла в плачевное состояние. Сейчас её восстановлением занимается Российское военно-историческое общество. В целях недопущения дальнейшего разрушения конструкции здания усадьбы, реставрационные работы проходят внутри павильона, возведенного вокруг здания.
«Ещё недавно это был заброшенный участок в Московской области, но благодаря сотрудничеству губернатора, министерства культуры и военно-исторического общества начинается его восстановление. Это первый этап, и я обещаю, что через два с половиной года здесь будет город-сад», — сказал помощник президента России Владимир Мединский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова