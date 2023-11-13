Воробьёв назвал число госуслуг, переведённых в этом году в цифровой формат

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в 2023 году перевели в цифровой формат ещё 30 госуслуг. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Главная наша задача – удобство, комфорт всего того, что тебя окружает. Запись в школы, детсады, секции или кружки, субсидии для бизнеса, оформление выплат и компенсаций, разрешение на строительство, отчёт контрольным органам – абсолютное большинство госуслуг в Подмосковье мы перевели в «цифру». Уже не надо посещать МФЦ, стоять в очередях и обивать пороги разных ведомств. Можно, не выходя из дома, за пару минут подать заявление. С начала года перевели в электронный вид порядка 30 госуслуг», – отметил глава региона.Он добавил, что Подмосковье – большой регион, который постоянно растёт. Поэтому важно, чтобы каждый мог получать услуги быстро и доступно. Электронные сервисы очень востребованы: с января жители Московской области воспользовались ими более 5,5 млн раз.
Всё больше услуг и сервисов появляется на портале для бизнеса. Так, с июня можно подать заявку на развитие франшизы и выхода на маркетплейсы; объединены субсидии на покупку и лизинг оборудования; внедрён новый сервис предпроверки для помощи бизнесу при оформлении заявки и исключения ошибок при подаче.
С этого года стали доступны в «цифре» и новые меры поддержки для жителей. Семьи с детьми-инвалидами могут подать онлайн заявление на новую выплату в 18 тыс рублей. Оформить ежегодную выплату могут и многодетные семьи с низкими доходами, где есть школьники.
У льготников появился электронный соцпаспорт. Скачав приложение, они могут предъявлять QR-код вместо бумажных документов.
Сейчас на РПГУ в электронном виде доступно уже более 300 госуслуг. По словам Воробьёва, работа по переводу их в «цифру» продолжится.
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