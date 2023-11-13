Воробьёв представил главу Минсельхозпрода Мурашова в качестве зампреда правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова в качестве зампреда правительства региона.
«У нас кадровые изменения. Владислав Сергеевич Мурашов с 10 ноября занимает должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Владислава мы хорошо знаем, он работает в нашей команде с первого дня на разных позициях. Очень надеюсь, Владислав, что все те задачи, которые стоят и в лесном комплексе, и во вверенном вам министерстве будут выполняться с учётом умных решений. Рассчитываем на вас», – сказал губернатор на еженедельном оперативном совещании с областным правительством и главами городских округов.
Ранее назначение Мурашова на новую должность согласовала Мособлдума. Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области он был назначен в прошлом году.
Ранее направление сельского хозяйства в подмосковном правительстве курировал зампред Георгий Филимонов. Однако 31 октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.
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Лора Луганская