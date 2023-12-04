Воробьёв поручил внимательно отнестись к уборке снега по утверждённым алгоритмам

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководству Подмосковья и главам городских округов необходимо внимательно отнестись к уборке снега наступившей зимой. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«Пришла зима, и это очень заметно. Все выходные огромные усилия муниципальных, дорожных служб были направлены на реализацию большой работы по расчистке дорог, дворов и тротуаров. Для этого существуют специальные алгоритмы, которые мы оттачивали при рекордном циклоне то ли за 100, то ли за 145 лет. Ничего нового», – сказал глава региона.Воробьёв обратил внимание на то, что каждая зима – это большая работа коммунальных и дорожных служб.
«Нам очень важно действовать слаженно. Хочу поблагодарить глав городских округов, которые включились в работу и находятся в «зелёной» зоне. Есть и те, кто «западает». Ещё раз прошу вас внимательно отнестись к возложенным на вас обязанностям. Задачи понятны, уверен, что справимся», – заключил губернатор.Ранее сообщалось, что Московский регион атаковал мощный циклон «Оливер». Гидрометцентр России зафиксировал выпадение максимального для 3 декабря количество осадков за 145 лет наблюдений.
На понедельник ведомство объявило жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.
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Лора Луганская