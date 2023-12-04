Воробьёв: последствия снегопада в Подмосковье ликвидируют 2 тыс дорожников и более 2 тыс единиц техники

Фото: Минтранс МО
К устранению последствий начавшегося накануне мощного снегопада в Московской области привлечены все бригады коммунальных служб. Это порядка 2 тыс человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Такой циклон заставляет мобилизоваться все службы. Стараемся выдержать большой заметный снегопад. У нас порядка 2 тыс человек работают на дорогах и более 2 180 единиц техники работает в городах. Бригады работают в две-три смены», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».Как ранее сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, за сутки в Подмосковье выпало до 10 см снега. Ночью дорожники провели очистку и обработку больше 15,7 тыс км дорог. Утром на дороги вывели 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов.
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Лора Луганская