Воробьёв выразил соболезнования родным легендарной лётчицы Галины Брок-Бельцовой

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким прославленной лётчицы Галины Павловны Брок-Бельцовой. Штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, последняя из «дневных фурий» скончалась сегодня на 100-м году жизни.
«Галина Павловна была невероятной женщиной, примером настоящей верности долгу и преданности Родине. До последних дней оставалась в строю, неся людям правду о Великой Отечественной войне. Просвещала и воспитывала подрастающее поколение, помогала нашим героям – участникам СВО и их семьям. Мы будем помнить её такой, какой она всегда была – умной и отважной, энергичной и обаятельной», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков была жительницей городского округа Щёлково.
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Лора Луганская