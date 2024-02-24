Восточная Европа не доверяет Западной, пишет Bloomberg

Фото: iStock/Tanaonte
Страны Восточной Европы теряют доверие к странам Западной Европы, утверждая, что последние «не слышат» запросов Киева в свете якобы возможной угрозы со стороны России, передает Bloomberg.
Спор о том, как обеспечить Украину критически необходимыми артиллерийскими снарядами и где их приобрести, создает «глубокий раскол» в Европе, при котором страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в игнорировании потребностей Украины.
По информации агентства, в дипломатических кругах царит настроение, что если конфликт между Россией и Украиной завершится победой России, то страны Восточной Европы «не простят» Западной Европе. Это разделение будет иметь серьезные последствия для проекта евроинтеграции всех стран.
Европа решила начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз
Европа не сможет заменить Киеву поставки военной техники из США
Политолог Ярошенко: Европа посыпалась, чтобы развестись с Западом
По информации агентства, в дипломатических кругах царит настроение, что если конфликт между Россией и Украиной завершится победой России, то страны Восточной Европы «не простят» Западной Европе. Это разделение будет иметь серьезные последствия для проекта евроинтеграции всех стран.
«Правительства западных стран не осознают, что многие на Востоке больше не будут им доверять», — отметил один высокопоставленный европейский чиновник, рассказавший агентству.Читайте также:
Европа решила начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз
Европа не сможет заменить Киеву поставки военной техники из США
Политолог Ярошенко: Европа посыпалась, чтобы развестись с Западом
Артем Кузьмин