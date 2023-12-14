Европа решила начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз

Фото: iStock/makaule
Европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Об этом в соцсети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Однако против начала переговорного процесса выступала Венгрия, которая настаивала на том, что в настоящее время не нужно выносить этот вопрос даже на обсуждение в саммите. Правительство государство предлагало вернуться к рассмотрению возможности вступления Украины в Евросоюз через 5-10 лет, когда будет выработана новая стратегия отношений со страной.
Читайте также:
В НАТО признали, что Украина больше не в центре внимания Запада
Politico: Еврочиновники в частных беседах называют Украину «чёрной дырой»
Санду: Власти Молдавии хотят решить ситуацию в Приднестровье до вступления в ЕС
Анастасия Чинкова