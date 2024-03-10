Воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией

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В Польше недалеко от границы с Белоруссией обнаружен воздушный шар контрабандистов, сообщает радиостанция RMF FM.
«Подозрительный объект» был обнаружен в окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства. Оказалось, что это воздушный шар, к которому было прикреплено около 20 коробок с сигаретами. Контрабандную находку уже изъяли пограничники.
На прошлой неделе на севере Польши было обнаружено три упавших метеорологических зонда. Польские власти утверждают, что они прилетели из Калининградской области.
Еще одна история произошла на днях на границе Украины и Венгрии. Венгерские таможенники задержали супругу украинского дипломата за попытку контрабанды сигарет. В микроавтобусе с неофициальной украинской печатью дипломатической неприкосновенности были обнаружены 141,5 тыс. упаковок контрабандных сигарет без акцизных марок. Потенциальный ущерб госбюджету Венгрии оценили более чем в €643 тыс.
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Ювелина Бернст