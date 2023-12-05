Возвращение GTA 6: когда выйдет игра, трейлер, что известно о новом сюжете

Американская видеоигровая компания Rockstar выпустила трейлер новой части популярной серии Grand Theft Auto (GTA). О том, где развернутся основные действия игры, чего ожидать от нового сюжета, и кто станет главным героем шестой части, расскажет редакция «Радио 1».
Rockstar Games показала первый трейлер GTA 6
Трейлер новой части популярной игры был опубликован на официальном канале студии. За четыре часа ролик набрал более 32 млн просмотров.
Когда выйдет GTA 6
Релиз игры состоится в 2025 году, однако пользователи предположили, что ПК-версию можно ждать только к 2026 или 2027 году, как это было с прошлыми релизами Rockstar Games.
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Что будет в новой игре ГТА 6
Судя по трейлеру, главных героев в GTA двое. Предполагается, что это будут любовники. Впервые за историю игры управлять можно будет персонажем женского пола. Прежде можно было выбрать аватара-женщину, но это никак не сказывалось на сюжете.
Действия впервые развернутся в современном Вайс Сити – городе вымышленного американского штата Леонида, где девушка по имени Луция вместе со своим возлюбленным проворачивают серию дерзких ограблений.
Прежде игровые события уже были в Сити, однако разворачивались они в 80-х годах. Разработчики заверяют, что ГТА 6 будет самой иммерсивной за всю историю существования игры.
По некоторым данным, сюжет игры напомнит историю Бони и Клайда. Новые персонажу попадут в «передрягу», из которой им придется выбираться вместе. Геймеры смогут менять внешность и одежду персонажей, а также переключаться между ними.
В шестой части игры будут представлены различные слои общества – от криминальных авторитетов до знаменитостей.
Пользователи сети уже обратили внимание на графику игры. Особенное внимание геймеров привлекла дальность прорисовки и детали персонажей, что делает игру максимально реалистичной.
Прежняя версия игры GTA 5 вышла в 2013 году. Новинку с нетерпением ждали, и количество ее продаж в первые 24 часа ожидаемо превысило 800 миллионов долларов. В настоящее время ГТА является самой продаваемой игрой после Minecraft.
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