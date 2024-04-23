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Диетологи рассказали, как не набрать вес в майские праздники и сохранить здоровье

Диетолог Павлюк: порция шашлыка для одного человека — не более 150 граммов
23 апреля 2024, 12:01
Фото: istockphoto/Tatiana Volgutova

Фото: istockphoto/Tatiana Volgutova

Длинные майские выходные сопряжены с выездом на природу, приготовлением шашлыков и прочими пищевыми излишествами. Конечно, людям хотелось бы не только хорошо отдохнуть, но и не нанести вред своему организму, а также не набрать лишний вес.
О том, как в период майских праздников позаботиться о своём здоровье и сохранить фигуру, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.

Прежде всего, специалист рекомендовала избегать вредной жирной пищи. Также не следует употреблять большого количества мяса.



«Организм не скажет «спасибо», получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением», — подчеркнула диетолог.

Она убеждена, что нормальная средняя порция шашлыка для одного человека — не более 150 граммов.

Также врач отметила важность выбора и хранения мяса для шашлыка. Приобретая его в магазине, нужно убедиться в качестве и свежести продукта, иначе можно легко отравиться.

«Хранить уже купленное мясо следует в холодильнике, так как в жаркую погоду оно быстро портится», — отметила врач.

В заключение Наталья Павлюк предупредила о нежелательности употребления в пищу подгоревшего мяса, что с ним часто происходит во время приготовления на открытом огне. В такой пригоревшей корочке содержится очень большое количество вредных канцерогенов. Поэтому важно не пережаривать мясо, чтобы не подвергать риску своё здоровье.

Соблюдение этих нескольких несложных правил поможет людям насладиться отдыхом на природе под вкусный свежеприготовленный шашлык и избежать при этом неприятных последствий для здоровья и фигуры, заключила врач-диетолог.

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В Подмосковье обновили состав Молодёжного совета при омбудсмене
23 апреля 2024, 11:39

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

В Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека в Московской области приняли новых участников из пяти округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.
«Замечательно, что наш Молодежный совет развивается и привлекает все больше энергичных и неравнодушных людей. Новым участникам желаю успехов, вы всегда можете делиться с нами своими идеями. Ребята, которые с нами давно, уже знают, что могут рассчитывать на поддержку в реализации полезных инициатив», — отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Новые участники из Одинцова, Балашихи, Серпухова, Люберец и Солнечногорска были приняты в Молодёжный совет в ходе очередного ежеквартального заседания. В рамках мероприятия были также подведены итоги работы за первый квартал текущего года и намечены планы на второй квартал.

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Пользователями чат-бота по отключениям воды в Подмосковье стали более 40 тыс. человек
23 апреля 2024, 11:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Чат-бот в мессенджере Telegram, сообщающий информацию о плановых и авариных отключениях воды и отопления в многоквартирных домах, работает в Московской области, его используют уже более 40 тысяч жителей региона, передаёт пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Чат-бот поможет узнать график плановых отключений воды и отопления. В нём можно также подписаться на уведомления по конкретному адресу. Если произойдет авария, бот пришлёт необходимую информацию, и жителю не нужно будет звонить в различные службы. (…) В настоящее время к боту подключено свыше 54,5 тыс. многоквартирных домов региона. Услугами цифрового помощника пользуются больше 40 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы узнать дату планового отключения отопления или воды, пользователь должен запустить бота и указать интересующий адрес. Отмечается, что бот вышлет не только даты отключений, но и контакты управляющей компании.

Информацию об аварийных отключениях бот высылает по подписке. Там будет указано время отключения, причины, сроки устранения аварии и контакт ответственного за восстановление нормальной работы.

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Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД
Муж Блиновской заявил, что ним пытаются разорвать контракт о военной службе
23 апреля 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Муж арестованной по делу о махинациях с налогами Елены Блиновской, Алексей Блиновский, заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Блиновский попросил главу СК РФ дать поручение главному следователю Москвы приостановить «действия, направленные на расторжения контракта» Блиновского с Минобороны, которые, по его словам, являются незаконными, пишет Telegram-канал.

По данным источника, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, находящейся в СИЗО, так как сейчас четверо детей остались без обоих родителей.

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В подмосковных Химках нелегальных мигрантов выселят из подвалов
23 апреля 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Aleksandr Zyablitskiy

Жители двух домов в микрорайоне Планерная подмосковных Химок пожаловались на то, что нелегальные мигранты устроили в техническом подполье зданий настоящие бомжатники. Химчане указывали на царящую в местах обитания иностранных граждан антисанитарию и опасность возникновения пожара.
Главное следственное управление СК России по Московской области после жалоб жителей Химок инициировали процессуальную проверку. В последнее время в разных округах региона уже ликвидировали несколько незаконных хостелов, в которых проживали мигранты.

Однако жители Планерной, не дожидаясь результатов проверки, самостоятельно закрыли и опечатали подвалы своих домов. От нелегалов бдительные граждане в ультимативной форме потребовали освободить техническое подполье от своего пребывания и пожитков до 23 апреля.

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#подмосковье
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Объявлен режим работы МФЦ Подмосковья в майские праздники
23 апреля 2024, 10:13

Фото: Фотобанк МО/Роман Варцев

График работы офисов МФЦ Московской области в праздничные и выходные дни мая обнародовала пресс-служба регионального министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
«В воскресенья 28 апреля и 5 мая открыты будут офисы с семидневной рабочей неделей. 29 и 30 апреля, а также 2, 3, 4 и 6, 7 и 8 мая все офисы МФЦ будут работать в штатном режиме. 1 и 9 мая все офисы будут закрыты», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что с 10 мая все многофункциональные центры будут работать в обычном режиме.

Информацию о режиме работы конкретного офиса МФЦ в Московской области можно узнать на региональном портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что большинство клиентских офисов Московского областного единого информационно-расчётного центра (МосОблЕИРЦ) с 1 мая переходят на единый график работы.

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#подмосковье
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В «Гостином дворе» состоится» Международная выставка BUILD SCHOOL
23 апреля 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Urbanscape

Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов проведет в Выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве» VIII Международную выставку BUILD SCHOOL. Мероприятие пройдет с 13 по 15 ноября 2024 года.
Выставка такого рода является единственной в России. В рамках мероприятия будут охвачены все аспекты проектирования, строительства, модернизации и оснащения школьных и дошкольных образовательных учреждений. Программа организована при поддержке Минстроя России, Минпромторга РФ, Правительства Москвы, Москомархитектуры и Минпросвещения РФ.

Гости выставки смогут познакомиться с экспозициями строительных и отделочных материалов, инженерным, техническим и спортивным оборудованием, мебелью, освещением, которые необходимы для комфортного учебного процесса.

С более подробной информацией о предстоящем событии можно ознакомиться на сайте.

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За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
23 апреля 2024, 09:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

За благоустройство пешеходной зоны в Кашире-3 проголосовали около 5 тыс. жителей
«Всего на голосование в городском округе Кашира вынесено пять объектов. Сейчас с большим отрывом лидирует пешеходная зона в Кашире-3 вблизи улицы Ленина, дом 11. За благоустройство этой локации отдано уже 4 тысячи 815 голосов», — говорится в сообщении.
В список мест, за которые можно проголосовать, вошёл также сквер в посёлке Богатищево за домом №2 по Новой улице, пешеходная зона в посёлке Зендиково у дома №10 по Октябрьской улице, сквер в посёлке Большое Руново за домами №№33, 35 и 36 по Садовой улице и сквер имени Ленина в деревне Ледово.

Голосование проводится онлайн. Принять в нём участие можно до 30 апреля.

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#голосование
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В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»
23 апреля 2024, 09:30

Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко»

14 мая стартует приём заявок на открытый конкурс «Добрый спорт». Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Фонд Тимченко».
Конкурс направлен на на развитие
любительского детского спорта на малых территориях.

«Фонд Тимченко» это один из крупнейших семейных благотворительных фондов
страны. Работа фонда направлена на повышение качества жизни уязвимых групп через развитие местных сообществ на малых территориях. <…> Основной задачей проекта является создание развивающей среды для детей и подростков через
поддержку проектов любительского дворового (социального) спорта, тренеров и активистов на малых территориях», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что участникам проекта могут стать НКО и ТОСы, реализующие проекты в малых городах и сёлах. Подробности о конкурсе и подаче заявок можно найти на официальном сайте благотворительного фонда.

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#подмосковье
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Россиянам назвали доступные для посещения без загранпаспорта страны
АТОР: россияне могут поехать без загранпаспорта и визы в шесть стран
23 апреля 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Choreograph

В Ассоциации Туроператоров назвали шесть стран, куда россияне могут отправиться без заграничного паспорта.
Речь идет о Казахстане, Армении, Южной Осетии, Киргизии, Абхазии и Белоруссии.

При этом специалисты предупредили, что въехать в Армению по российскому паспорту можно только через международные аэропорты.

Ранее в сервисе онлайн бронирования и апартаментов Ostrovok.ru рассказали, что россияне стали отдавать предпочтение отечественным курортам. На 75% выросли бронирования в Калининградской области, также россияне охотно едут отдыхать в Геленджик и Тулу.

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