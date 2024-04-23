Диетологи рассказали, как не набрать вес в майские праздники и сохранить здоровье

Фото: istockphoto/Tatiana Volgutova
Длинные майские выходные сопряжены с выездом на природу, приготовлением шашлыков и прочими пищевыми излишествами. Конечно, людям хотелось бы не только хорошо отдохнуть, но и не нанести вред своему организму, а также не набрать лишний вес.
О том, как в период майских праздников позаботиться о своём здоровье и сохранить фигуру, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.
Прежде всего, специалист рекомендовала избегать вредной жирной пищи. Также не следует употреблять большого количества мяса.
Она убеждена, что нормальная средняя порция шашлыка для одного человека — не более 150 граммов.
Также врач отметила важность выбора и хранения мяса для шашлыка. Приобретая его в магазине, нужно убедиться в качестве и свежести продукта, иначе можно легко отравиться.
В заключение Наталья Павлюк предупредила о нежелательности употребления в пищу подгоревшего мяса, что с ним часто происходит во время приготовления на открытом огне. В такой пригоревшей корочке содержится очень большое количество вредных канцерогенов. Поэтому важно не пережаривать мясо, чтобы не подвергать риску своё здоровье.
Соблюдение этих нескольких несложных правил поможет людям насладиться отдыхом на природе под вкусный свежеприготовленный шашлык и избежать при этом неприятных последствий для здоровья и фигуры, заключила врач-диетолог.
Читайте также:
Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
Врачи предупредили россиян, что запивать шашлык алкоголем смертельно опасно
Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка
Прежде всего, специалист рекомендовала избегать вредной жирной пищи. Также не следует употреблять большого количества мяса.
«Организм не скажет «спасибо», получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением», — подчеркнула диетолог.
Она убеждена, что нормальная средняя порция шашлыка для одного человека — не более 150 граммов.
Также врач отметила важность выбора и хранения мяса для шашлыка. Приобретая его в магазине, нужно убедиться в качестве и свежести продукта, иначе можно легко отравиться.
«Хранить уже купленное мясо следует в холодильнике, так как в жаркую погоду оно быстро портится», — отметила врач.
В заключение Наталья Павлюк предупредила о нежелательности употребления в пищу подгоревшего мяса, что с ним часто происходит во время приготовления на открытом огне. В такой пригоревшей корочке содержится очень большое количество вредных канцерогенов. Поэтому важно не пережаривать мясо, чтобы не подвергать риску своё здоровье.
Соблюдение этих нескольких несложных правил поможет людям насладиться отдыхом на природе под вкусный свежеприготовленный шашлык и избежать при этом неприятных последствий для здоровья и фигуры, заключила врач-диетолог.
Читайте также:
Врач Кожух заявила, что нельзя сочетать шашлык с пивом и квасом
Врачи предупредили россиян, что запивать шашлык алкоголем смертельно опасно
Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка
Александр Бойцов