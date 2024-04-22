Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка

Люди часто предпочитают приобретать готовый шашлык в маринаде в магазине, так как приготовить его самому бывает непросто. Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, что употребление такого продукта может быть небезопасным.