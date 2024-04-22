Хирург Умнов назвал самый опасный вид шашлыка

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Люди часто предпочитают приобретать готовый шашлык в маринаде в магазине, так как приготовить его самому бывает непросто. Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупреждает, что употребление такого продукта может быть небезопасным.
В разговоре с изданием NEWS.ru специалист заметил, что таким шашлыком легко можно отравиться. Дело в своеобразности компонентов магазинного маринада, а также в том, что само мясо может быть «второй и последующей» свежести. Врач рассказал, что при минимальном несоблюдении условий хранения мясо в магазине может испортиться. Чтобы скрыть следы распада в продукте производители могут добавлять в маринад множество совсем не полезных компонентов: от килограммов соли и литров уксуса до стабилизаторов, красителей, консервантов и другой вредной химии.
Доктор Умнов сообщил, что мясо, приготовленное в таком маринаде, опасно риском развития почечной недостаточности, артериальной гипертензии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и панкреатита. Хирург также добавил, что человек после употребления в пищу такого шашлыка может привести к большой потере жидкости, что повышает риск гипертонического криза и тромбообразования. Кроме того, из-за химии и уксуса может начать окисляться упаковка, что способно привести к тяжёлым отравлениям и развитию сердечной и почечной недостаточности, заключил специалист.
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Александр Бойцов