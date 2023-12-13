Врач назвала способы быстро снять нервное напряжение

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Эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула важность употребления воды для быстрого снятия нервного напряжения, упоминая об этом и другие методы нормализации эмоционального состояния в своем канале в Telegram.
Доктор объяснила, что употребление воды может помочь снизить выработку гормона стресса, кортизола. Хотя этот гормон помогает лучше справляться со стрессовыми ситуациями, его избыток может быть вреден для организма.
Помимо этого, врач подчеркнула, что дыхательные практики и физические упражнения также способствуют улучшению эмоционального состояния.
«Когда люди испытывают нервозность, они часто начинают двигаться, что является своеобразной защитной реакцией. Это помогает сжигать то, что негативно влияет на организм. Прогулки, особенно на свежем воздухе, могут быть полезны, но если вы ограничены пространством, можно выполнить приседания и отжимания», — подчеркнула она.
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Помимо этого, врач подчеркнула, что дыхательные практики и физические упражнения также способствуют улучшению эмоционального состояния.
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Артем Кузьмин