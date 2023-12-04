Сергиево-Посадские врачи сняли пациентке боль в коленных суставах новым методом

Фото: Минздрав МО
Врачи Сергиево-Посадской больницы избавили пациентку от тяжёлого артроза коленных суставов, впервые проведя эндоваскулярную эмболизацию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 76-летняя женщина с болями в коленях, которые значительно усиливались при ходьбе. Причиной тому являлся гонартроз – хроническое заболевание с поражением всех компонентов коленного сустава.
Чаще всего в таких случаях проводится эндопротезирование – замену сустава. Однако у пациентки были сопутствующие заболевания, которые не позволяли его провести.
Читайте также:
Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП
26 новых маммографов установили в Московской области
В Подмосковье снизился показатель заболеваемости ВИЧ
Чаще всего в таких случаях проводится эндопротезирование – замену сустава. Однако у пациентки были сопутствующие заболевания, которые не позволяли его провести.
«Совместно с эндоваскулярными хирургами больницы было принято решение провести эмболизацию ветвей подколенной артерии, питающих избыточную рубцовую ткань, чтобы уменьшить её объем и свести боли к минимуму», – рассказал лечащий врач травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.Этот новый метод лечения гонартроза используется, когда заменить сустав невозможно. Он эффективен для устранения болевого синдрома у пациентов с тяжёлым артрозом коленных суставов. Суть метода – в специальной закупорке сосудов. Её делают намеренно, чтобы разросшиеся ткани с нервными окончаниями перестали быть чувствительными.
«Мы провели операции на обоих суставах с интервалом в месяц. Каждая длилась порядка двух часов. Уже на следующий день пациентка отметила уменьшение болей. Результат – быстрое и стойкое уменьшение болевого синдрома и восстановление функции коленных суставов», – сказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергиево-Посадской районной больницы Дмитрий Куртасов.Сейчас женщина уже выписана и снова может ходить без болей.
Читайте также:
Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП
26 новых маммографов установили в Московской области
В Подмосковье снизился показатель заболеваемости ВИЧ
Лора Луганская