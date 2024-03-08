Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков

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Как известно, большая часть аллергиков жалуется на обострение именно весной. Раздражителями чаще всего является пыльца растений и деревьев, а также цветы.
На какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция рассказала в беседе с RT аллерголог Гульнара Меметова.
Сперва эксперт отметила, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.
При этом, из наименее опасных цветов врач перечислила тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.
Меметова напомнила, что симптомы аллергии на цветы напоминают простуду. Человек начинает чихать, у него краснеют глаза и болит голова. При первых признаках аллергической реакции Меметова советует изолировать букет, провести влажную уборку, принять душ, а затем обратиться к специалисту, который поможет подобрать правильные медикаменты.
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Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Сперва эксперт отметила, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.
«У них лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях. А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжёлый», — объяснила Меметова.
При этом, из наименее опасных цветов врач перечислила тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.
Меметова напомнила, что симптомы аллергии на цветы напоминают простуду. Человек начинает чихать, у него краснеют глаза и болит голова. При первых признаках аллергической реакции Меметова советует изолировать букет, провести влажную уборку, принять душ, а затем обратиться к специалисту, который поможет подобрать правильные медикаменты.
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Евгения Парфентьева