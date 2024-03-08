Кинологи рассказали, какие цветы запрещено дарить собачникам

Десять лет назад произошла таинственная катастрофа малазийского боинга 777, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. В салоне воздушного лайнера находились 239 человек. Что случилось с самолётом, его пассажирами и экипажем? Где место падения, если он упал? За прошедшие годы информации стало немного больше. РИА «Новости» попыталось объединить всё, что известно о трагедии