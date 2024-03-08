Кинологи рассказали, какие цветы запрещено дарить собачникам

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Традиционно 8 Марта квартиры российских женщин завалены букетами цветов. Однако, стоит задуматься, все ли цветы можно приносить домой, если с вами живёт собака.
Какие букеты можно держать дома с хвостатым другом, а какие строго запрещено, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Неожиданно, опасными для собак Голубев назвал самые популярные цветы этого праздника — тюльпаны. По его словам, если питомец попробует лепесток тюльпана, то потом будет долго страдать от рвоты, диареи и сонливости. Не менее опасны для хвостатых и нарциссы. Они могут вызвать расстройство ЖКТ, судороги, озноб, нарушение сердечного ритма и тремор. Собачникам также стоит воздержаться от покупки ландышей и подснежников. От них питомец может заработать серьёзное поражение почек и даже умереть.
Кинолог перечислил и те цветы, которые являются наименее безопасными для собак. К ним Голубев отнёс орхидеи, ромашки, герберы, подсолнухи и розы.
При этом, эксперт строго отметил,что отравиться собака может любыми принесёнными из магазина цветами, поскольку при выращивании и хранении букетов используют различные химические вещества.
Голубев призвал пристально наблюдать за состоянием своего питомца, и при первых признаках отравления оказать собаке первую помощь, а затем срочно обратиться к специалисту.
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«Владельцам любопытных собак, особенно щенков, в праздничные дни следует быть особенно внимательными. Некоторые цветы представляют серьезную опасность для собак: если питомец попробует букет, это может вызвать проблемы с ЖКТ и отравление, в некоторых случаях возможен даже летальный исход», — предупредил эксперт.
«Конечно, если ваша мама или жена очень любят тюльпаны, которые потенциально опасны для собак, не стоит категорически от них отказываться. Просто важно ограничить доступ питомца к срезанными растениям, чтобы он случайно не наелся цветов», — подчеркнул Голубев.
Кинолог перечислил и те цветы, которые являются наименее безопасными для собак. К ним Голубев отнёс орхидеи, ромашки, герберы, подсолнухи и розы.
При этом, эксперт строго отметил,что отравиться собака может любыми принесёнными из магазина цветами, поскольку при выращивании и хранении букетов используют различные химические вещества.
Голубев призвал пристально наблюдать за состоянием своего питомца, и при первых признаках отравления оказать собаке первую помощь, а затем срочно обратиться к специалисту.
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Евгения Парфентьева