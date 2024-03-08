Радио1
Главная / Новости / Общество/ Кинологи рассказали, какие цветы запрещено дарить собачникам

Кинологи рассказали, какие цветы запрещено дарить собачникам

08 марта 2024, 11:01
Фото: iStock/Irina Kashaeva

Фото: iStock/Irina Kashaeva

Традиционно 8 Марта квартиры российских женщин завалены букетами цветов. Однако, стоит задуматься, все ли цветы можно приносить домой, если с вами живёт собака.
Какие букеты можно держать дома с хвостатым другом, а какие строго запрещено, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Владельцам любопытных собак, особенно щенков, в праздничные дни следует быть особенно внимательными. Некоторые цветы представляют серьезную опасность для собак: если питомец попробует букет, это может вызвать проблемы с ЖКТ и отравление, в некоторых случаях возможен даже летальный исход», — предупредил эксперт.


Неожиданно, опасными для собак Голубев назвал самые популярные цветы этого праздника — тюльпаны. По его словам, если питомец попробует лепесток тюльпана, то потом будет долго страдать от рвоты, диареи и сонливости. Не менее опасны для хвостатых и нарциссы. Они могут вызвать расстройство ЖКТ, судороги, озноб, нарушение сердечного ритма и тремор. Собачникам также стоит воздержаться от покупки ландышей и подснежников. От них питомец может заработать серьёзное поражение почек и даже умереть.

«Конечно, если ваша мама или жена очень любят тюльпаны, которые потенциально опасны для собак, не стоит категорически от них отказываться. Просто важно ограничить доступ питомца к срезанными растениям, чтобы он случайно не наелся цветов», — подчеркнул Голубев.

Кинолог перечислил и те цветы, которые являются наименее безопасными для собак. К ним Голубев отнёс орхидеи, ромашки, герберы, подсолнухи и розы.

При этом, эксперт строго отметил,что отравиться собака может любыми принесёнными из магазина цветами, поскольку при выращивании и хранении букетов используют различные химические вещества.

Голубев призвал пристально наблюдать за состоянием своего питомца, и при первых признаках отравления оказать собаке первую помощь, а затем срочно обратиться к специалисту.

Читайте также:

Историк Ломако рассказал интересные факты об истории праздника 8 Марта

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины

Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО
#кинологи
#собаки
#8 марта
#цветы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция задержала отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена
В США задержали отца убитого в Кабуле морпеха, мешавшего выступлению Байдена
08 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

Мужчина, который прервал речь президента США Джо Байдена и напомнил про теракт в Кабуле в 2021 году, – отец одного из 13 погибших тогда морпехов. Его задержали, как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на полицию Капитолия.
Отмечается, что Стива Никуи задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына в ходе выступления Байдена на конгрессе с посланием «О положении союза».

Мужчине удалось попасть на выступление в качестве гостя члена палаты представителей республиканца Брайана Маста.

Полиция уточняет, что Никуи отпустят после того как он выплатит штраф в размере 50 долларов.

Читайте также:

«Бред сумасшедшего»: Карлсон раскритиковал Байдена за слова об Украине

Захарова назвала выступление Байдена «мезозойским постмодерном»

«Жёсткий и злобный демагог»: Карлсон отреагировал на последнее выступление Байдена
#джозеф байден
#конгресс сша
#задержание
#полиция
#афганистан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль и Палестина поспорили о вероятной судьбе Иисуса 7 октября
МИД Израиля раскритиковал заявление Палестины в ООН о судьбе Иисуса 7 октября
08 марта 2024, 11:23

Фото: iStock/Racide

МИД Израиля раскритиковал слова представителя Палестины Риам Баргути о том, что Иисус родился в Палестине и «выплакал бы душу», если бы жил сейчас и видел, что происходит на его родной земле. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Там не согласились с этим заявлением, отметив, что Иисус родился в Иудее, и 7 октября (день начала конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС) был бы зверски убит или стал бы заложником. А палестинская делегация в ООН тем временем аплодировала бы этим преступлениям, как это происходит сейчас.

По христианской традиции принято считать, что Иисус родился в Вифлееме, который располагается в исторической провинции Иудея в 10 километрах от Иерусалима. Вифлеем находится на западном берегу реки Иордан, а именно на территории, подконтрольной палестинским движением ФАТХ.

Ранее о том, что Иисус всё же родился в Палестине говорил глава российского МИД Сергей Лавров.

Читайте также:

ХАМАС назвал число жертв атак Израиля заложников в Газе

США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе

ЦАХАЛ заявил об уничтожении 12 000 боевиков ХАМАС в секторе Газа
#израиль
#палестина
#религия
#политика
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма
08 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/Boris Ipatov

Создатель манги и аниме-франшизы Dragon Ball, дизайнер персонажей серии видеоигр Dragon Quest художник Акира Торияма скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году.
Торияма скончался ещё 1 марта, однако сообщение о его смерти было решено опубликовать только после закрытых похорон. На них присутствовали только родственники – таково было желание Ториямы.

Причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

В студии рассказали, что уход Ториямы стал большой потерей. Художник не успел закончить несколько уже начатые проектов, к которым он как всегда подошёл с большим энтузиазмом.

В пресс-службе студии подчеркнули, что не будут принимать цветы и пожертвования в связи со смертью художника. Также там призвали воздержаться от вопросов к членам его семьи.

Читайте также:

Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

Умер Игорь Карпатов, озвучивший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!»

Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»
#смерть
#художник
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расследование крушения малайзийского Boeing хотят возобновить
08 марта 2024, 10:50

Фото: iStock/Takosan

Десять лет назад произошла таинственная катастрофа малазийского боинга 777, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. В салоне воздушного лайнера находились 239 человек. Что случилось с самолётом, его пассажирами и экипажем? Где место падения, если он упал? За прошедшие годы информации стало немного больше. РИА «Новости» попыталось объединить всё, что известно о трагедии
В ночь на 8 марта 2014 года «Малайзийские авиалинии» раз за разом отправляли борту сообщение, что они пропали с радаров Хошимина, но ответа не получали. Позднее специалисты отмечали, что самолёт находился на службе авиакомпании всего 12 лет, поэтому мог служить ещё долго. Его ресурс не был выработан даже на 19%. Пилоты были опытными, а рейс обслуживали десять бортпроводников.

Состав пассажиров был крайне разношёрстным по географии. Из 227 человек – 153 были жителями Поднебесной, около 50 малазийцев, граждане Европы, США, Австралии. На борту был даже россиянин. Предприниматель Николай Бродский из Иркутска после дайвинга на Бали возвращался домой.

Через 38 минут после взлёта боинг вышел за границы приёма малазийских диспетчеров. Наземные службы попросили командира судна переключиться на диспетчеров Китая. Ему пожелали спокойной ночи. Он ответил тем же. Это было последнее сообщение.
Самолёта хватились минут через двадцать, после последнего эфира. Диспетчеры передавали друг другу известную информацию о пропавшем воздушном судне, поэтому время упустили и спасателям сообщили с опозданием.

Совершенно непонятно было, где искать пропавший боинг? Поиски начали с тех мест, где командира слышали в последний раз. Потом была получена информация от вьетнамских военных, что самолёт круто развернулся, взял курс на юго-запад, а в районе острова Пинаг курс снова изменился на северо-западный. В 02:22 рейс покинул границы всех наземных радаров. О том, что произошло дальше можно только строить предположения и судить по косвенным уликам.

По передатчику с двигателя самолёта рассчитали вероятную зону падения: в двух тысячах километрах к западу от автралийского Перта. Боинг начали искать спасатели восьми стран из-за огромной вероятной территории падения. К поиску привлекли 19 морских кораблей и 21 военный самолёт. Один из чиновников охарактеризовал сложность задачи такими словами: «Нам бы не иголку в стоге сена найти, а хотя бы сам стог».

Надежду дали сигналы, похожие на те, которые издаёт подводный локационный буй. Но и они скоро исчезли. 8 апреля уже ничего не было слышно, вероятно, сели батарейки.

С 2014 по 2017 год стали применять для поиска глубоководные системы. И без того огромную территорию расширили ещё вдвое. Но места падения так и не нашли, поэтому в мае 2018 года поисковые работы свернули.

И вот только тогда появились первые подтверждения случившейся катастрофы. На берегах Африки и Маврикия нашли части боинга. Специалисты сделали вывод, что MH370 не пытался сесть на воду. Воздушное судно просто рухнуло всей массой в воду. Что произошло с самолётом, до сих пор неизвестно. Но именно тогда родилась версия, что пилот попытался покончить с собой. После тщательной проверки она не подтвердилась.

Была версия о захвате управления самолётом. В ходе следствия выяснилось, что на борт прошли два иранца по поддельным паспортам. Тщательно изучали груз. Но в самолёте не было ничего, чтобы что-то могло взорваться и так сильно изменить траекторию полёта.

В июле следственная группа выпустила документ, где фактически расписалась в собственном бессилии. В нём лишь было указано, что произошёл «неопровержимый факт вмешательства». Якобы кто-то, находящийся на борту, смог отключить все системы связи с землёй и, взяв управление на себя, развернул самолёт. Кто бы мог это сделать, так и не установили даже на уровне догадок. Крушения из-за технической поломки следственная группа назвала менее вероятной.

Большинство родственников погибших приняли денежную компенсацию от авиаперевозчика, но 40 семей отказались от неё и до сих пор хотят разобраться в этой загадочной истории. А для этого надо обязательно найти самолёт. Надежду этим семьям дал министр транспорта Малайзии Энтони Лоук. Перед годовщиной трагедии он пообещал, что «правительство приняло решение отыскать MH370». Возможно, что с усовершенствованием надводных и подводных поисковых аппаратов, пропавший боинг всё-таки найдут.

Читайте также:

Судья, которая не поддерживала причастность России к крушению малайзийского Boeing, подала в отставку

В United Airlines обнаружили незатянутые болты на самолётах Boeing

У пассажирского самолёта Boeing 757-200 в полёте треснуло крыло
#спасатели
#поиски
#информация
#пилоты
#самолет
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО
08 марта 2024, 10:31

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Международным женским днём супругу и двух дочерей Героя России, участника СВО. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Их муж и отец – командир мотострелкового подразделения, который служит в зоне СВО с первого дня начала конфликта. Старшая дочь военного учится в РУДН, а младшая – школьница, занимается волейболом.

«Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье Героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание. Ваш супруг и отец сейчас на передовой, выполняет поставленные командованием боевые задачи. Но мыслями и сердцем он, конечно, всегда с вами и беспокоится о том, все ли у вас в порядке. Хочу, чтобы вы знали – и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Семья очень гордится своим мужем и отцом, который не раз спасал бойцов на поле боя, рискуя своей жизнью. Он был трижды контужен, но не допускает мысли о том, чтобы покинуть службу.

Супруга Героя России рассказала Воробьёву, что в свободное время занимается волонтёрством. Она вместе с другими жёнами и матерями бойцов СВО изготавливает маскировочные сети, окопные свечи, вяжет тёплые вещи, которые потом отправляются на передовую.

Читайте также:

Путин поздравил россиянок с 8 марта

Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта

Андрей Воробьёв встретился с матерями участников СВО в Алабино
#андрей воробьёв
#8 марта
#поздравление
#семья
#герой россии
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Восславление советской женщины или марш феминисток»: Откуда берёт своё начало 8 Марта
Историк Ломако рассказал интересные факты об истории праздника 8 Марта
08 марта 2024, 10:29

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Когда сугробы начинают таять, а птицы петь всё громче, россияне отмечают один из главных весенних праздников — Международный женский день.
Наверняка мало кто задавался вопросом — откуда вообще взялся этот праздник и почему его принято отмечать именно 8 Марта. Об этом, в беседе с «Радио 1», рассказал кандидат исторических наук Евгений Ломако.

Сперва историк напомнил, что нерабочим 8 Марта стало сравнительно недавно — в 1965 году. Тогда же, после длительного перерыва, был вновь объявлен нерабочим День Победы 9 мая.

«Пре­зи­ди­ум Вер­хов­но­го Со­ве­та СССР по­ста­нов­ля­ет: В озна­ме­но­ва­ние вы­да­ю­щих­ся за­слуг со­вет­ских жен­щин в ком­му­нис­ти­чес­ком стро­и­тельст­ве, в за­щи­те Ро­ди­ны в го­ды Ве­ли­кой Оте­чест­вен­ной вой­ны, их ге­ро­из­ма и са­мо­от­вер­жен­нос­ти на фрон­те и в ты­лу, а так­же от­ме­чая боль­шой вклад жен­щин в укреп­ле­ние друж­бы меж­ду на­ро­да­ми и борь­бы за мир, — объ­явить в СССР Меж­ду­на­род­ный жен­ский день 8 Мар­та не­ра­бо­чим днем», — процитировал указ советских властей Ломако.

По его словам, этот забытый всеми указ очень интересен именно потому, что в нём отмечается огромный вклад женщин в том числе в главную победу, одержанную Советским Союзом.

Однако, историк отметил, что предпосылки к установлению этого праздника появились гораздо раньше. Так, в конце февраля 1864 года работницы американской прачечной в Нью-Йорке устроили забастовку. Они требовали сокращения рабочего дня и увеличения жалования. Протесты завершились в первый день весны победой работниц, их требования были удовлетворены.

В 1910 году немецкий политический деятель, одна из основательниц Коммунистической партии Германии Клара Цеткин выступила на собрании Международного социалистического женского конгресса в Копенгагене с требованием установить Женский день в знак солидарности борьбы женщин за равные права. На собрании присутствовали 100 женщин из 17 разны стран, все они поддержали идею Цеткин. Так, уже в 1911 году первый Женский день отпраздновали в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.

Возвращаясь на Родину, впервые жительницы тогда ещё Российской империи вышли на митинг по борьбе за права женщин 2 марта 1913 года, а празднование первого Международного женского дня в России состоялось уже на следующий год — 8 марта 1914 года.

«8 Марта – это праздник начала борьбы женщин за свои права», - подчеркнул Ломако.

Читайте также:

Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО

Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта

Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта
#8 марта
#ссср
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Павлюк рассказала, как выбрать полезные полуфабрикаты
Диетолог Павлюк: не все полуфабрикаты вредят здоровью
08 марта 2024, 10:00

Фото: iStock/nastasiya Larionova

Не все полуфабрикаты оказывают негативное влияние на организм. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк.
В понятие полуфабрикаты входят совершенно разные продукты. Это может быть как просто замороженное мясо, так и более «фастфудные» варианты в виде пельменей, сосисок, колбас, подчеркнула специалист.

Уровень вреда, который полуфабрикаты наносят организму, определяется исходя из состава и степени обработки. Если они мало обработаны, например как мясо и рыба в заморозке, то абсолютно разрешены к употреблению.

При этом все мясосодержащие полуфабрикаты делятся на несколько категорий: А обозначает продукты, содержащие большое количество мяса, затем идут B, C и D, в которой уже практически нет мяса в чистом виде. Несмотря на то, что пельмени принято считать абсолютно нездоровой пищей, существует продукция категории А, которая практически ничем не уступает домашней. Правда в такие пельмени добавляют больше соли, чем в домашние.

«Но большинство полуфабрикатов, низких по себестоимости, плохи тем, что там сразу есть ряд минусов. Соль, избыточное потребление которой увеличивает риск возникновения гипертонии у некоторых людей. Не у всех, но ограничивать количество потребляемой соли рекомендуется всем. Кроме этого, там могут быть самые странные добавки, которые нам особо не нужны, например кожа птицы с большим количеством холестерина, волокно бамбука, перемолотые кости, лишний насыщенный куриный жир, красители, консерванты и так далее», – пояснила собеседница «Радио 1».
Павлюк подчеркнула, что такие полуфабрикаты являются ультрапереработанными продуктами, которые помимо основных ингредиентов содержат различные добавки, в том числе и химические. Это самая вредная категория продуктов, поскольку она сбивает центры голода и насыщения, повышает риск возникновения рака, сахарного диабета, ожирения, приводит к депрессиям и снижению иммунитета.

Также такие полуфабрикаты вызывают зависимость за счёт содержания большого количества соли. Их употребление приводит к тому, что вкусовые рецепторы начинают хуже воспринимать соль, и обычная еда становится менее солёной по ощущениям. Так человек начинает добавлять всё больше и больше соли. Зависимость вызывают и усилители вкуса, которые делают пищу вкуснее и придают ей более насыщенный аромат. Всё это способно привести к расстройству пищевого поведения.

Павлюк порекомендовала выбирать полуфабрикаты категории А и, в крайнем случае, категории В. Также следует внимательно читать состав. Чем меньше в нём ингредиентов и чем меньше они обработаны, тем лучше, заключила диетолог.

Читайте также:

Диетолог Журавлева: Качественные пельмени способствуют похудению

Перемолотые кости и патогенные бактерии: из чего сделаны пельмени на российских прилавках

Врач Колесник заявила о важности снижения употребления солёных продуктов
#продукты
#еда
#питание
#здоровье
#диетолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины
08 марта 2024, 09:32

Фото: официальный сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Официальный сайт Кремля разместил видеообращение президента.
«Материнство - потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», - сказал Путин.
Президент считает, в какую бы профессию женщина ни пошла, каких бы профессиональных высот ни достигла, на первом месте для неё всегда будет стоять семья.

Глава России напомнил, что 2024 год объявлен в стране Годом семьи.

«Смысл, суть семьи - это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений», — отметил глава государства.
Он пообещал, что Россия будет делать всё, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу и помощь государства.

Отдельно Владимир Путин поздравил женщин, которые находятся в зоне СВО. Он пожелал всем женщинам испытывать в жизни как можно больше счастливых мгновений, и успехов во всем, что для них важно.


Читайте также:

Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц

Путин помиловал 52 осужденные женщины

Путин ловко пошутил, сравнив Грефа с умной колонкой
#россия
#семья
#владимир путин
#президент
#женщины
#семьи с детьми
#материнство
#8 марта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин помиловал 52 осужденные женщины
08 марта 2024, 09:09

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
На сайте Кремля подчеркнули, что при подписании указа глава российского государства руководствовался, прежде всего, принципами гуманности.

«Прежде всего помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», — отметили представители Кремля.

Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём 8 Марта. Он отметил невероятный женский талант справляться с большим количеством хлопот и, при этом, оставаться «обворожительными и притягательными».

Читайте также:

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Путин поздравил цветами краснодарских лётчиц

Президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре
#владимир путин
#тюрьма
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф