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Врач Васильева заявила об опасности отсутствия головного убора для здоровья

23 мая 2024, 19:09
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог Мария Васильева заявила, что отказ от головного убора, в частности летом, может повлечь за собой ожог кожи головы, а также выпадение волос.
«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос», — отметила в беседе с Газета.ру Васильева.

Она добавила, что уход за кожей головы летом можно дополнить шампунями и кондиционерами с SPF-защитой.



Ранее дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств.

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#лето
#волосы
#здоровье
Стало известно, что есть в собственности у задержанного Вертелецкого
Mash: у Вертелецкого есть одна квартира в Подмосковье и люксовый автомобиль
23 мая 2024, 18:59

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

В собственности у задержанного руководителя департамента по обеспечению госзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого есть лишь одна квартира в подмосковном посёлке Власиха. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, а её стоимость не превышает шести миллионов рублей.

Однако в 2021 году Вертелецкий купил Audi Q7. До этого, в 2019 году, у него был Volkswagen Touareg. А у его жены Елены Силантьевой есть Toyota Camry.

Напомним, ранее стало известно о задержании Вертелецкого. Его подозревают во взятке в особо крупном размере. Предварительно, Вертелецкий отдавал знакомым предпринимателям выгодные государственные тендеры. Его задержали прямо на рабочем месте.

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#квартиры
#мо
#имущество
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ИБ-эксперт Егоров предупредил о мошенничествах, связанных с ЕГЭ
23 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/Richard Villalonundefined undefined

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров заявил, что сейчас появились мошеннические схемы, связанные с ЕГЭ.
Так, на площадках интернета начали продавать ответы к экзаменам. По словам специалиста, в общей сложности такие продавцы являются мошенниками. Чаще всего злоумышленники продают уже опубликованные решения к экзаменам прошлых лет.

В беседе с Газета.ру Егоров отметил, что хотя сейчас и наблюдается некоторое сокращение объявлений о продаже ответов к ЕГЭ, желающих приобрести их всё так же много.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.

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#эксперт
#егэ
#мошенники
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Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент обратился к главе Чечни
Лишившийся отсрочки после слов о Сталине студент Мисиков обратился к Кадырову
23 мая 2024, 18:33

Фото: сайт Кремля

Студент Российского государственного социального университета Алан Мисиков просит защиты у главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом пишет «Подъем». Ранее студент РГСУ Мисиков заявил, что его лишили отсрочки от армии после слов о вожде СССР Иосифе Сталине и репрессий в период его правления.

По словам студента, преподаватель РГСУ Андрей Беликов сказал, что репрессий при Сталине по сути не было. Студент поспорил, после чего на него пожаловались, отчислили и выселили из общежития. Позднее к нему приехали работники военкомата и заявили, что его отсрочка недействительна.

По сведениям издания, ​которые ​ему предоставили в пресс-службе РГСУ, студента отчислили за пропуск занятий. Также он не встал на воинский учет по месту пребывания.

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#россия
#чечня
#студент
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Адвокат Калинов объяснил, почему Исинбаевой не грозит наказание за налоги
23 мая 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что двукратной олимпийской чемпионке в прыжке с шестом Елене Исинбаевой не грозит уголовное наказание за неуплату налогов, поскольку она не уклонялась от налоговой системы.
Он отметил, что единственное, что может грозит спортсменке – блокировка её счетов.

«Ей ничего не грозит. Это неуплата налогов, а не уклонение от уплаты: ей выставили счета — она их не оплатила. Если бы речь шла об уходе от налоговой системы, о попытке скрыть доходы, сумма была бы гораздо больше. Заблокируют ей счета, потом отдадут дело приставам до исполнения. Возможно, арестуют имущество. Пока она не погасит задолженность, будет запрет на регистрационные действия», — пояснил в беседе с Газета.ру Калинов.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву за неуплату налогов.

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#дело
#имущество
#запрет
#фнс
#доходы
#служба
#налоги
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В летнем трудовом семестре примут участие более 4 тысяч подмосковных студентов
23 мая 2024, 18:03

Фото: пресс-служба МИСК

В России стартовал летний трудовой семестр студенческих отрядов. В нём будут задействованы более 4 тыс. учащихся вузов из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Церемония открытия трудового семестра прошла на набережной у Дома правительства Московской области. На неё приехали около 700 ребят со всего региона – бойцы, командиры, комиссары и ветераны студотрядов.
«Вы большая дружная семья. Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва, пожелать классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций. Особенные слова поддержки – тем, кто в этом году поедет в студенческие отряды впервые. Надеюсь, что вам очень понравится. Желаю с пользой провести время, узнать много нового и интересного, отточить навыки», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК

Лучшим бойцам вручили благодарственные письма министерства, Мособлдумы, почётные грамоты Российских студенческих отрядов.
«За эти три с небольшим года вы сделали просто нереальный рывок. Вы уже объединяете более 5 тыс. человек, лидируете среди всех региональных отделений Центрального федерального округа. Спасибо правительству Московской области, директорам 40 подмосковных колледжей и ректорам 12 вузов, поддерживающим эту деятельность», – отметил руководитель Центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Парамонов.
Фото: пресс-служба МИСК

Трудовой семестр продлится 92 дня. Ребята смогут попробовать себя в разных профессиях – от проводника поезда до строителя.
«Я учусь в Дмитровском техникуме. Мне очень понравилась атмосфера студенческих отрядов, и в один из них я решил вступить. Недавно отработал две смены вожатым в детском оздоровительном центре «Горизонт» в Клину. Туда приезжали белгородские дети, мы с ними занимались, старались максимально отвлечь от неприятных эмоций. Этим летом тоже буду работать в качестве вожатого, но уже в другом лагере», – рассказал боец студенческого педагогического отряда Владислав Пономарёв.

Фото: пресс-служба МИСК

В этом году кроме Подмосковья студенты будут трудиться и в других регионах – в Краснодарском крае, в Луганске, на Камчатке. Впервые будут трудоустраиваться ребята, которым ещё не исполнилось 18 лет. Свыше 100 подростков смогут поработать помощниками вожатых, озеленителями, сотрудниками торгового зала, сборщиками готовой мебели.
«Здорово, что вы такие активные, не лежите на диване, а продолжаете познавать мир, ездить по нашей необъятной Родине. А самое главное – трудиться. Знаю точно, что всё у вас получится», – напутствовал студентов зампредседателя комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков.

Фото: пресс-служба МИСК

В СССР подмосковный областной студотряд считался одним из сильнейших в стране. Второе рождение он получил 10 ноября 2020 года, когда было учреждено Московское областное региональное отделение РСО. В первый год движение насчитывало 700 человек, в следующий – 1,5 тыс., в 2023-м – 3 тыс., а в этом году – уже свыше 5 тыс.

«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны. Она трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи. В этом году РСО отмечают двойной юбилей: 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.

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#трудоустройство
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#подмосковье
#московская область
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В Московской области устранили порядка 17 тысяч дорожных ям
23 мая 2024, 18:00

Фото: пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области

Дорожники Подмосковья отремонтировали больше 17 тысяч ям за неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Московской области.
Работы проводятся в рамках летнего содержания Московской области.

«Чуть больше 10 тысяч дефектов покрытия отремонтировали на региональных дорогах, из них больше 2 тысяч пришлось на Красногорск, Одинцово, Истру и Солнечногорск. А на муниципальной сети ликвидировали более 7,5 тысяч ям, наибольший объём работ провели в Химках, Пушкинском, Одинцовском , Ленинском и Балашихе», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры.

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#одинцово
#красногорск
#солнечногорск
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«Клубника размером с яблоко»: стартует сезон ягодного урожая в Московской области
Эксперт по ягоде Лагода: в Подмосковье будет урожай клубники, малины и голубики
23 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Bojsha65

Скоро стартует долгожданный ягодный сезон! Нутрициологи отмечают, что в весенние и летние месяцы нужно обращать внимание именно на сезонные ягоды и фрукты, которые обладают самими полезными свойствами. В Московской области традиционно разнообразный урожай: клубника, малина, голубика и другие вкусные сладкие лакомства.
Учредитель компании «Русская ягода» из Луховиц Максим Лагода в беседе с «Радио 1» рассказал, что первый урожай клубники будет уже в конце мая.
«Начнём с того, что мы планируем собрать первый урожай уже через дней 10. Это будут те посадки, которые мы делали в тоннелях, и они будут не очень большого объема. А традиционную клубнику, которую все ожидают, мы начнём собирать в большом объёме только в середине июня. Но ожидание очень хорошее, растения хорошо пережили холода, которые обрушились в начале мае. Мы, ожидая пакости от природы, не раскрывали клубнику, она находилась под агроволокном, поэтому отделалась лёгким испугом», — сказал эксперт.

Специалист отметил, что мыть клубнику — значит смывать с неё самые полезные эфирные масла.

«У нас вся клубника грунтовая. Эфирные масла, которыми она покрыта, являются немаловажной частью потребления. Поэтому я запрещаю мыть ту ягоду, которую мы выращиваем на своим плантациях. Ягода выделяет эфирные масла, которые держатся на ней до конца, то есть это часть аромата, которую мы вдыхаем, когда её покупаем. Если ты помыл клубнику, то ты потерял большую часть этих ароматов и вкусов», — объяснил эксперт.

Также собеседник рассказал, что в Московской области ожидается урожай малины — ближе к середине июля и голубики — в августе.

Максим Лагода уверен, что большой размер ягоды не означает то, что в ней много химикатов, поэтому, выбирая, ориентироваться на это не стоит.

«Есть канадские и американские сорта голубики размером с голубиное яйцо, ещё есть клубника размером с яблоко, я сторонник такой ягоды. Это особенность сорта, генетики. Мы на своих плантациях высадили несколько десятков сортов, будем экспериментировать именно на нашей местности», — добавил специалист.

По словам собеседника, основные потребители ягод, выращенных на плантациях Московской области, это сетевые магазины: Перекрёсток, ВкуссВил, Азбука вкуса.

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Психолог Дугенцова заявила об опасности чтения плохих новостей
23 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Andrii Iemelyanenko

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что чтение плохих новостей может быть опасно для здоровья, поскольку вызывает тревогу и стресс, которые способны снизить иммунитет, спровоцировать депрессию и развить опасные заболевания.
«Если человек окружает себя «негативом», таким как новости о новой болезни, войнах, возможных эпидемиях, страшных катастрофах и так далее, то и его состояние будет ухудшаться, так как негатив, который его окружает, сказывается на его нервной системе и психике. А это приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и даже болезням», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

А психолог Ольга Романив перечислила признаки ведомых и внушаемых людей, к которым отнесла гиперчувствительность к критике, уклонение от последствий и ответственности, склонность к подчинению манипуляциям, неспособность принимать решения самостоятельно. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что такие люди могут быть весьма незаметны, готовы следовать за лидером, а также, как правило, плохо или совсем не выдерживают конфронтации и конфликтов.

Ранее практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.

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#психолог
#человек
#новости
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Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса
23 мая 2024, 17:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Глава округа Максим Красноцветов провел встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Пушкино.
Мероприятие прошло в преддверии Дня Российского предпринимательства.

«На нашей территории трудятся много талантливых людей, которые с нуля создали успешные проекты. Всего в Пушкинском зарегистрировано порядка 18 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня отметили тех, кто неравнодушен к судьбе нашего округа, кто всегда готов помочь в решении социальных вопросов, ведёт свой бизнес честно и вносит достойный вклад в развитие экономики территории», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Также глава округа пожелал бизнесменам успехов и стабильного развития.

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