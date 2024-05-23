Врач Васильева заявила об опасности отсутствия головного убора для здоровья

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Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-миколог Мария Васильева заявила, что отказ от головного убора, в частности летом, может повлечь за собой ожог кожи головы, а также выпадение волос.
«Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, а они, в свою очередь, спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется ношение головных уборов и нанесение солнцезащитного крема вдоль линии роста волос», — отметила в беседе с Газета.ру Васильева.
Она добавила, что уход за кожей головы летом можно дополнить шампунями и кондиционерами с SPF-защитой.
Ранее дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств.
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