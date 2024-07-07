Врачи назвали овощи, которые наносят больше вреда, чем пользы

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Консервированный горох, томаты и картофель несут больше вреда для организма, чем пользы. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на исследование медиков.
По данным источника, консервированный зеленый горошек может привести к сильному газообразованию и обострению гастрита с язвой при чрезмерном употреблении. Врачи отмечают, что помидоры, которые были выращены в грунте с химическими удобрениями, могут вызвать повышенную кислотность и раздражение слизистой желудка.
Картофель, в свою очередь, негативно воздействует на нервную систему. Свекла же осложняет процесс усвоения кальция, повышает кислотность желудка и может быть вредна для диабетиков.
Капуста также может обладать вредоносным эффектом. При ее употреблении в больших количествах может заболеть кишечник, поэтому она не рекомендуется людям с проблемами ЖКТ.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, так как они способны провоцировать проонкологические процессы.
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Картофель, в свою очередь, негативно воздействует на нервную систему. Свекла же осложняет процесс усвоения кальция, повышает кислотность желудка и может быть вредна для диабетиков.
Капуста также может обладать вредоносным эффектом. При ее употреблении в больших количествах может заболеть кишечник, поэтому она не рекомендуется людям с проблемами ЖКТ.
Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что консервированные овощи могут быть вредны для здоровья, так как они способны провоцировать проонкологические процессы.
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Екатерина Коршунова