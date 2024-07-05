В 32 муниципалитетах Подмосковья проведут акцию «Проверь здоровье в парке»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области 6 и 7 июля вновь состоится акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в 32 городских округах, в том числе в Видном, Кашире, Ногинске, Электрогорске и других муниципалитетах.
Он напомнил, что для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». При необходимости человека направят в поликлинику для прохождения углублённого обследования.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ранее сообщалось, что здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей
Читайте также:
Ещё 48 подмосковных медработников получили сертификаты на социальную ипотеку
Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки
Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
«Мы уже третий год проводим акцию и видим, что она находит у жителей положительный отклик. В эти выходные врачи снова будут работать в городских парках», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что для прохождения профилактического осмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». При необходимости человека направят в поликлинику для прохождения углублённого обследования.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ранее сообщалось, что здоровье в парках Подмосковья с начала лета проверили уже более 3,8 тыс. жителей
Читайте также:
Ещё 48 подмосковных медработников получили сертификаты на социальную ипотеку
Мытищинские хирурги спасли ногу 86-летней пациентки
Нарколог Холдин назвал самую опасную стадию опьянения
Лора Луганская