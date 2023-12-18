Все дома в ЖК «Митино Дальнее» достроены и введены в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В Химках восстановили права всех 868 дольщиков жилого комплекса «Митино Дальнее». Минжилполитики ввело в эксплуатацию последние дома – № 18 и 19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Застройщик ЖК, ООО «Даналит», не справился с обязательствами. В октябре 2020 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить жилой комплекс. В марте 2021-го права на завершение строительства передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сегодня достроены и введены в эксплуатацию все восемь домов», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками Московской области до конца 2023 года ранее поставил губернатор.
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Лора Луганская