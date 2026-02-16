«Вставать в одно и то же время»: Сомнолог раскрыл, как научиться просыпаться без будильника

16 февраля 2026, 15:11

Сомнолог Бузунов: Научиться просыпаться без будильника можно за две недели

Фото: iStock/megaflopp

Научиться просыпаться по утрам без будильника можно всего за две недели. Об этом рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.





По его словам, биологические часы человека не привязаны к определенному времени времени и при необходимости их можно сдвигать. Однако, если человек среди недели встает на работу в семь утра, а в выходные отсыпается до часу дня, то организм перестает понимать, когда у него утро, когда день, когда ночь.





«Естественно, без будильника тут вовремя уже не проснешься. Но если просто две недели вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, то все гормональные процессы, вся структура сна подстроится под это время подъема», — отметил Бузунов в разговоре с Общественной Службой Новостей.