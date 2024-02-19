Глав ЛНР и Херсонской области Пасечника и Сальдо отравили

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Глава ЛНР Леонид Пасечник был отравлен фенольными соединениями в декабре 2023 года. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он пояснил, что ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Кириллов добавил, что подобным способом был отравлен глава Херсонской области Владимир Сальдо в августе 2022 года.
На наличие токсичных веществ в крови глав регионов указали результаты проведенных медицинских исследований.
По словам Кириллова, известен ещё ряд прецендентов с отравлением высокопоставленных лиц страны. По этим фактам ведется расследование.
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На наличие токсичных веществ в крови глав регионов указали результаты проведенных медицинских исследований.
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Анастасия Хохлова