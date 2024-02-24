Взятый в плен в Авдеевке боец ВСУ передал послание украинцам

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Взятый в плен украинский солдат в Авдеевке рекомендовал своим сослуживцам сдаться, сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
На предоставленных российским военным кадрах видно группу украинских солдат, взятых в плен. Один из них, по имени Андрей Бабурин, обратился к своим соотечественникам с призывом капитуляции.
Он и его товарищи подтвердили, что Авдеевка стала еще одним «котлом», окружением, в которое попали украинские подразделения.
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«Я желаю всем вернуться домой и осмотреться вокруг, посмотреть, что происходит. Пусть каждый задумается, стоит ли того, чтобы сидеть в окопе полмесяца, никуда не вылезая. Непонятно, куда стрелять, чтобы потом тебя либо убили, либо бросили, либо ты попал в плен», — заявил Бабурин.
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Артем Кузьмин