«С автоматом против гранатомётов»: Украинский пленный сделал шокирующее признание

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Украинский военнопленный Федор Дыбиц признался, что его батальон потерял больше половины бойцов за две недели, видеоролик с допросом Дыбицы опубликовало Минобороны РФ.
«За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — рассказал Дыбица.По его словам, у солдат Вооружённых сил Украины нет возможности прятаться от российских дронов-камикадзе. К тому же, по рассказам Дыбицы, украинцы его сослуживцы на поле боя получили много ранений, отморозили себе руки и ноги, а кого-то просто засыпало минами.
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Евгения Парфентьева