Wildberries компенсирует стоимость товаров, поврежденных при пожаре в Шушарах

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Продавцы Wildberries получат компенсацию за товары, которые были повреждены при пожаре на складе в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что покупателям также вернут деньги за заказы. В пресс-службе маркетплейса добавили, что позиции, которые были размещены на складе в Шушарах, будут скрыты с Wildberries.
На данный момент, по информации SHOT, огонь подошёл вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Владельцев грузовиков разыскивают для того, чтобы их можно было отогнать на безопасное расстояние.
Напомним, в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.
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На данный момент, по информации SHOT, огонь подошёл вплотную к стоянке грузовиков дальнобойщиков, расположенной рядом с горящим складом. Владельцев грузовиков разыскивают для того, чтобы их можно было отогнать на безопасное расстояние.
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Екатерина Коршунова