В Санкт-Петербурге случился крупный пожар на складе Wildberries

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В питерских Шушарах на складе маркет-плейса огонь охватил 1000 квадратных метров.
Shot сообщает, что пожару присвоен повышенный уровень сложности. Mash пишет, что примерная высота огня в пике — 50 метров. Пожар продолжает распространяться по складу. Его ликвидируют 83 спасателя и 20 единиц техники.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее в столице возле Москвы-Сити разгорелся крупный пожар на складе с нераспроданными искусственными елками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.
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Информации о пострадавших пока не поступало.
Согласно сообщению, склад с нераспроданными ёлками горит в Шмитовском проезде. По некоторым данным, в здании при пожаре обрушилась кровля. В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение.
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Мария Фирсова