Wildberries начнет продавать автомобили

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Онлайн-ретейлер Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
Отмечается, что первоначально новая категория будет доступна пользователям из семнадцати российских регионов. В зону доставки входят Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области.
Первым автомобилем, который будет доступен для заказа, станет китайский Chery. Представленные на маркетплейсе машины, которые есть в наличии, будут отправлены клиенту в согласованное место в регионе. После заказа по 100% предоплате с покупателем свяжется официальный онлайн-дилер Chery.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.
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Первым автомобилем, который будет доступен для заказа, станет китайский Chery. Представленные на маркетплейсе машины, которые есть в наличии, будут отправлены клиенту в согласованное место в регионе. После заказа по 100% предоплате с покупателем свяжется официальный онлайн-дилер Chery.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства. За несколько лет в службу поступило множество обращений граждан и организаций, которые указывают на соответствующие нарушения.
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Екатерина Коршунова