ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке

История яйца: от взлёта к падению

«С 10 по 15 января 2024 года снизились цены на мясо кур (-0,9%), пшено (-0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (-0,2%), сахар-песок и чай чёрный (-0,1%)», — говорится в документе.

«Основной фактор, который разогрел тематику яиц – обострённый интерес СМИ к этой тематике, который привёл сначала к ажиотажу, а потом к панике среди покупателей. Потребительская паника как нарастающий снежный ком заставляла людей покупать яйца впрок, а яйца хранятся всего 90 дней. Поэтому превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», — отметил собеседник.

«Предприятие в день производит, упаковывает и отгружает до 4 млн яиц. Мы доставляем яйцо в Распределительные центры Торговых сетей. Далее Сети самостоятельно распределяют объёмы яйца по своим магазинам. Вероятно, что перед праздниками был повышенный спрос на наш продукт», — писала в своих соцсетях компания «Окское».

Фото: скрин с сообщества «Окское» ВКонтакте



Фермеры (не) диктуют цены

«Цены у производителя особо не менялись. Если взять среднюю цену яйца где-нибудь в сентябре, то она была в районе 7,5-8 рублей средней категории. Под Новый год цена у производителя выросла до 9 рублей», — рассказал руководитель «Ольшанской птицефабрики» Александр Трофимов, отмечая, что в конце 2022 года одно яйцо производитель продавал по 7,5 рубля.

«Если взять базовую кормовую часть, то она даже немного подешевело, потому что зерно в этом году подешевело по сравнению с прошлым годом, но подорожали микроэлементы, растительное масло, растительный жмых. За счёт этого стоимость комбикорма выросла. Если в прошлом году цена на комбикорм была где-то 16-17 рублей за килограмм, то уже в этом году цена была 24 рубля за килограмм. Также подорожала тара, картон, подорожали транспортные расходы, электричество, запчасти, зарплаты выросли», — сказал Трофимов.

Фото: IStock/Chalabala



«За последние два-три года у нас закрылось очень много крупных птицефабрик, мелкие уже давным-давно обанкротились. Это связано с тем, что цена на яйцо была настолько низкая, что выжить при таких ценах было невозможно. Сейчас цена кому-то может показаться высокой, но для производителя это уровень рентабельности. Если цену опустят ниже 9 рублей, то, я думаю, что отрасль закроется и яйца в России не будет», — сказал собеседник.

«Да, мы воздержимся от такой возможности поучаствовать в дискуссии с некоторыми фермерами, которые даже может и не поставляют нам ничего, ну и даже доказательств не предоставили своим громким заявлениям», — ответили в Х5 Group (продуктовая розничная компания, которой принадлежат магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик»).

«В первую очередь врут крупные производители. Их, конечно, нынешние цены на яйца не устраивают, потому что подорожал импорт инкубационных яиц (хоть санкции на них не распространяются, из-за курса и логистики они выросли в цене). Подорожали накладные расходы, выросла зарплата работников, всё это имеет место. Они не хотят снижать свои доходы. Если они раньше считали, что у них моржа должна быть 20-50-100 процентов, они по-прежнему так и считают, они по-прежнему накручивают ровно столько, сколько было год назад», — сказал экономист.

Фото: телеграм-канал Никиты Кричевского

Заграница нам поможет?

«Что касается яиц из Турции, то у меня очень большие сомнения по их качеству, если они будут стоить меньше, чем российские. Потому что основная часть комбикорма – это зерновые, которые Турция закупает у России. То есть получается, что они взяли у нас зерновые, привезли к себе в Турцию, изготовили из них комбикорм, произвели яйцо и привезли его в Россию. Как оно может повлиять на цену? Она будет только выше. Но в любом случае это ещё один удар по птицеводству в России. Это окончательно убьёт отрасль, и в России птицеводства не будет», — заявил Александр Трофимов.

«На рынке куриного мяса последние десятилетия превалировал импорт <…> В итоге пошли под нож даже самые эффективные и продуктивные фабрики, которые располагались близко к Питеру, куда приходила большая часть куриного мяса, потому что конкуренции они не выдержали. Ведь у них были свои отработанные технологии, традиционные с советских времён, — напомнил специалист. — Параллельно в этих регионах начали разводиться фабрики по переработке, которые тоже начали называться птицефабриками. В основном это переработка тех продуктов, которые поступают по импорту. А она дешевле, легче, там больше остаётся денег на рекламу и так далее. Это хороший бизнес, но в масштабах страны это оказалось губительным. В следствие такой страусиной политики, когда государство не замечало объективнее вещи, стали закрывать десятки фабрик по всей стране».

Как решить яичный кризис?

«Надо как-то стимулировать отрасль. Сейчас нет никаких субсидий, ничего. По крайней мере в Тамбовской области», — заметил руководитель «Ольшанской птицефабрики» Александр Трофимов.

«Проблему надо было решать и можно ещё решить путём увеличения мощностей производителей яйца и прежде всего мощностей по переработке столового яйца в продукцию, которую можно было бы использовать в кондитерской промышленности, масложировой промышленности, в общественном питании в виде различных видов сухих порошков, жидкого и замороженного яйца. То есть поставлять столовое яйцо в розницу непосредственно для потребителей, а для сектора промышленной переработки поставлять уже переработанное яйцо. Для этого нужно создавать условия для яичных предприятий и инвестировать в глубокую переработку, а это дорогое удовольствие, не все себе могут позволить, поскольку рентабельность производства яйца крайне низкая, – от пяти до восьми процентов в лучшем случае. При ключевой ставке в 16 процентов этого себе позволить никто не может», — заключил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

«Здесь и Минфин виноват, и ЦБ с его ставкой, и импорт как проходной двор: что хочешь, то и привози, расфасовывай здесь. Яйца – это частный случай. Сегодня яйца, завтра ещё что-нибудь, потому что общая система остаётся заточенной на экспорт, а не на развитие собственных интересов. А возродить сейчас старые фабрики даже теоретической возможности нет. Они закрылись, земли распроданы и там теперь отели, комплексы отдыха, коттеджные посёлки. В наших условиях нужно возвращать государственную собственность, стратегические активы, стратегическое имущество, которое обеспечивают конечное потребление граждан», — добавил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Цифры в чеках россиян начали расти с геометрической прогрессией в ноябре прошлого года. Во всех регионах России резко подорожали куриные яйца. Дело дошло даже до президента РФ Владимира Путина, которому во время прямой линии пришлось извиняться за работу правительства и объяснять, почему цена за десяток перевалила за сотню рублей. Производители же оправдывают рост цен удорожанием энергоресурсов, логистическими и иными издержками. Но власти заявили, что проблема в нехватке яиц и обнулили ввозные пошлины для Турции и Азербайджана. Вся страна задержала дыхание в ожидании обвала цен, но чуда не произошло. Что на самом деле произошло с яйцами и когда они подешевеют, разбиралась обозреватель «Радио 1»Росстат сообщает, что в декабре 2023 года цены на куриные яйца в стране выросли на 18%, при этом куры охлаждённые и мороженые подешевели на 1,9%. Уже в начале 2024 года, по данным ведомства, стоимость яиц снизилась на 0,2% – впервые с июня 2023 года.Ссылаясь на доклад Rabobank, президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что за 2023 год средний уровень удорожания яиц во всём мире составил 250%, при этом в Европе яйцо стало дороже на 67%, а в Америке – в два с половиной раза. Основной мировой проблемой Давлеев назвал сокращение поголовья кур несушек из-за птичьего гриппа. По его словам, Россию эта проблема также коснулась, но не в таких масштабах. Основная причина роста цен на яйца, по его мнению, – ажиотаж вокруг темы.Крупные производители яиц также сослались на повышенный интерес к яйцам перед Новым годом.Однако пока эту тему фабрики освещают только в соцсетях, да и то неохотно. Официального ответа от компаний «Окское», «Село зелёное» и «Синявинское» «Радио 1» так и не получило. На птицефабрике «Волжанин» обозревателю в комментарии вовсе отказали.В мировых показателях российские яйца оказываются всё равно одними из дешёвых. Как сообщил Альберт Давлеев со ссылкой на данные международного мониторинга, цена одного десятка яиц по состоянию на октябрь прошлого года в России была меньше, чем в 94 странах, и составила 1,13 доллара. В пересчёте на рубли получается чуть больше 100 рублей.Уже в декабре аналитики сервиса GlobalProductPrices провели новое исследование, в котором оценили 82 страны. По их данным на основе цен в розничных магазинах, средняя стоимость 12 куриных яиц в мире составляет 2,93 доллара (259,78 рубля по актуальному курсу на момент написания материала). Цены в России оказались самыми низкими: 12 яиц можно приобрести за 1,34 доллара (118,81 рубля).Однако владельцы небольших птицефабрик убеждают, что оптовая цена за одно яйцо осенью 2023 года не превышала 8,5 рубля (85 рублей за десяток). Перед Новым годом, стоимость единицы выросла на рубль.В пересчёте на проценты получается, что оптовая цена одного яйца выросла на 20%. Произошло это из-за всеобщего роста цен на бензин, микроэлементы и комбикорм.Но даже несмотря на это, фермеры отпускают яйца значительно дешевле, чем россияне покупают их в магазинах. Так, оптовики получают от производителя десяток за 90 рублей, а продаёт за 140. Руководитель «Ольшанской птицефабрики» уверен, что именно в этом кроется главная причина резкого кризиса яиц. Он призвал контролировать наценку торговых сетей и оставить производителей в покое, так как нынешняя стоимость продуктов помогает им оставаться на плаву.Торговые сети же от обвинений отмахнулись, назвав таких фермеров «неправильными». Хотя сами комментировать ситуацию почему-то не решились.Помимо ритейлеров одними из виновников кризиса называют крупных производителей яиц. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что их не устраивает уровень прибыли от продукции.Кричевский подчеркнул, что спасти ситуацию смогут поставки яиц из Турции и Азербайджана. Но только на полгода, пока действует отмена ввозной пошлины. Фермеры же боятся, что помощь из дружественных стран может сильно ударить по птицеводству в России и «окончательно убить отрасль».Фермер напомнил, что Россия и так закупает инкубационное яйцо за границей, из которого выращивает кур. Экономист также обратил на это внимание, отметив, что это и убило некоторых производителей яиц в стране.Единственное, в чём солидарны все стороны яичного спора – метод решения проблемы. По мнению экспертов, помочь отрасли может только поддержка государства, и не в виде заморских поставок, а в развитии собственного производства.Как бы то ни было, пока россиянам остаётся только мириться с цифрами в ценнике и ждать нового «резко дорожающего» продукта.