ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
ФАС РФ установила, что маркетплейсы Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке, однако на проверки действует мораторий, поэтому ведомство работает с компаниями для устранения нарушений. Об этом сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
По его словам, на эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.
В декабре ФАС провела проверку, по результатам которой установила, что суммарно Wildberries и Ozon занимают порядка 80% российского рынка.
Шаскольский подчеркнул, что в настоящее время ведётся работа, по итогам которой компании должны прийти к добровольному устранению обнаруженных нарушений.
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В декабре ФАС провела проверку, по результатам которой установила, что суммарно Wildberries и Ozon занимают порядка 80% российского рынка.
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Анастасия Чинкова