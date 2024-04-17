«Я стою дороже»: Эксперт рассказала, как правильно просить повышение зарплаты

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25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате из-за уверенности, что такая просьба в адрес руководства бесполезна. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В беседе с «Радио 1» бизнес-психолог Юлия Цай рассказала, почему люди затрудняются просить повышение заработной платы.
Эксперт добавила, что у каждого человека есть свои внутренние психологические барьеры, которые не позволяют поднять тему увеличения зарплаты.
Также Юлия Цай уточнила, что эта проблема людей старшего поколения, потому что в них звучат отголоски советской эпохи.
Психолог указала, как нужно готовится к разговору о повышении зарплаты и что приводить в доводы.
По мнению собеседницы, пробовать можно всегда, но если ничего не выходит, то лучше планомерно готовится к смене рабочего места.
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«Потому что не видят перспективы в той сфере, в которой работают, потому что есть определенные ограничения, потому что есть выверенные форматы оплаты труда за определенный вид деятельности, и никакого роста и развития там не предполагается. Но кто-тот просто боится сам по себе и стесняется задавать вопросы», — объяснила психолог.
Эксперт добавила, что у каждого человека есть свои внутренние психологические барьеры, которые не позволяют поднять тему увеличения зарплаты.
«Может быть, это неуверенность в себе, может быть, нежелание выйти на конфликт, может быть, опасение, что после таких вопросов тебя могут просто уволить, потому что менталитет у всех разный. И у каждого свои взаимодействия внутри коллектива. Но в целом есть определенные внутренние психологические барьеры, которые препятствуют поднимать такую тему», — сказала специалист.
Также Юлия Цай уточнила, что эта проблема людей старшего поколения, потому что в них звучат отголоски советской эпохи.
«Это эхо советской эпохи. Когда неудобно было говорить про зарплату, это не приветствовалось. Ставки у всех были понятны и ясны, все доработки и переработки проплачивались сверху. У текущего подрастающего поколения меняется восприятие само по себе: они уже проще говорят о зарплатах и озвучивают все свои ожидания. Но тут важно понимать, что очень часто ожидание и реальность расходятся в разы», — сообщила собеседница.
Психолог указала, как нужно готовится к разговору о повышении зарплаты и что приводить в доводы.
«Нужно прежде всего составить список действий, которые реализованы или реализуются, в какой динамке это находится, что можно усилить, усовершенствовать — то есть идти с конкретными предложениями. Идти из серии я такой прекрасный, я стою дороже, почему бы вам не платить мне больше — не пойдет. Нужно понимать, что ты можешь предложить конкретному работодателю», — сообщила психолог.
По мнению собеседницы, пробовать можно всегда, но если ничего не выходит, то лучше планомерно готовится к смене рабочего места.
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Анастасия Бондарева