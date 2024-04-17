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«Я стою дороже»: Эксперт рассказала, как правильно просить повышение зарплаты

Психолог Цай объяснила, почему людям трудно просить повышения зарплаты
17 апреля 2024, 19:13
Фото: istockphoto/Vershinin

Фото: istockphoto/Vershinin

25% россиян не решаются потребовать прибавку к зарплате из-за уверенности, что такая просьба в адрес руководства бесполезна. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В беседе с «Радио 1» бизнес-психолог Юлия Цай рассказала, почему люди затрудняются просить повышение заработной платы.

«Потому что не видят перспективы в той сфере, в которой работают, потому что есть определенные ограничения, потому что есть выверенные форматы оплаты труда за определенный вид деятельности, и никакого роста и развития там не предполагается. Но кто-тот просто боится сам по себе и стесняется задавать вопросы», — объяснила психолог.



Эксперт добавила, что у каждого человека есть свои внутренние психологические барьеры, которые не позволяют поднять тему увеличения зарплаты.

«Может быть, это неуверенность в себе, может быть, нежелание выйти на конфликт, может быть, опасение, что после таких вопросов тебя могут просто уволить, потому что менталитет у всех разный. И у каждого свои взаимодействия внутри коллектива. Но в целом есть определенные внутренние психологические барьеры, которые препятствуют поднимать такую тему», — сказала специалист.

Также Юлия Цай уточнила, что эта проблема людей старшего поколения, потому что в них звучат отголоски советской эпохи.

«Это эхо советской эпохи. Когда неудобно было говорить про зарплату, это не приветствовалось. Ставки у всех были понятны и ясны, все доработки и переработки проплачивались сверху. У текущего подрастающего поколения меняется восприятие само по себе: они уже проще говорят о зарплатах и озвучивают все свои ожидания. Но тут важно понимать, что очень часто ожидание и реальность расходятся в разы», — сообщила собеседница.

Психолог указала, как нужно готовится к разговору о повышении зарплаты и что приводить в доводы.

«Нужно прежде всего составить список действий, которые реализованы или реализуются, в какой динамке это находится, что можно усилить, усовершенствовать — то есть идти с конкретными предложениями. Идти из серии я такой прекрасный, я стою дороже, почему бы вам не платить мне больше — не пойдет. Нужно понимать, что ты можешь предложить конкретному работодателю», — сообщила психолог.

По мнению собеседницы, пробовать можно всегда, но если ничего не выходит, то лучше планомерно готовится к смене рабочего места.

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В Московской области запустили комплексную электронную услугу «Ветеран труда»
17 апреля 2024, 19:04

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье запустили комплексную услугу «Ветеран труда». Она позволяет онлайн оформить компенсацию за жилищно-коммунальные услуги и телефон, сообщили в пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Комплексная услуга позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья. Всего в регионе – свыше 640 тыс. жителей с этим почётным трудовым званием», – пояснила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, услуга предоставляется через региональный портал госуслуг.

Звание Ветерана труда присуждается за многолетнюю работу и трудовые заслуги, при этом оформляется соответствующее удостоверение.

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Эксперты «Авито Работы» назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России
«Авито Работа»: дальнобойщики стали самыми высокооплачиваемыми работниками в РФ
17 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

В I квартале текущего года средние зарплатные предложения по всей стране увеличились на восемь процентов и составили 59 927 рублей в месяц при полном рабочем дне. На «Авито» выяснили, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в России.
Специалисты изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих и линейных профессий, по которым работодатели предлагают среднюю заработную плату свыше ста тысяч рублей. Какие вакансии попали в данный рейтинг рассказали «Радио эксперты сервиса «Авито Работа».

В I квартале этого года среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми стали водители-дальнобойщики. Их средняя заработная плата при полном рабочем дне составила 170 494 рубля. Второе место рейтинга занимают фрезеровщики со средним окладом 136 151 рубль. Замыкают тройку лидеров бурильщики — 113 457 рублей.

«У высококвалифицированных офисных специалистов, которые занимаются умственным трудом, например, IT-специалистов или ведущих инженеров, уровень зарплаты может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Однако, как правило, зарплатные предложения для них не указываются в вакансиях, а обсуждаются по итогам собеседования, исходя от запросов сотрудников», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Рассматривая более массовые офисные вакансии, самые высокие средние зарплатные предложения специалисты сервиса выявили у агентов по недвижимости — 135 179 рублей, аналитиков — 99 833 рубля и менеджеров по развитию — 95 556 рублей. Примечательно, что в категорию профессий «аналитики» входят финансовые аналитики, аналитики продаж и иные специальности.

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«Искусство, а не реальность»: Сексолог о развитии психических заболеваний у любителей порно
Сексолог Теслер рассказал, как порнофильмы влияют на сексуальную жизнь в паре
17 апреля 2024, 19:00

Фото: Istock/M-Production

Когда речь заходит о просмотре порнофильмов, люди делятся на две категории: одни утверждают, что «красивые видео» разрушают реальность и приводят к изменам и разводам, другие уверены, что это «разжигает» интерес и оживляет сексуальную жизнь в паре.
В беседе с «Радио 1» психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер сказал, что порнофильмы нельзя воспринимать как отдельную реальность, потому что это искусство, однако есть и другая сторона — зависимость.

«Вы же смотрите триллеры, экшн, детективы но это не значит, что вы это воспринимаете как реальную жизнь. Посмотрели триллер, но потом выходите на улицу без всякого страха и знаете, что никаких Джеков-потрошителей на улице Арбат не присутствует. Это очень условно. Порно — это искусство, иногда это высокое искусство. Но есть люди, которые зависят от просмотра порнофильмов — это называется в психиатрии «порнофилия», то есть любовь и влечение к порно продукции», — объяснил эксперт.

Сексолог уверен, что просмотр порнофильмов никак не влияет на количество измен и разводов, потому что проблемы кроются внутри взаимоотношений.

«Насчет того, что из-за этого происходят разводы… Никакая женщина не требует от мужа, чтобы он вёл себя как Ван Дамм в фильме. Если супругу не нравится, что его партнер смотрит порно, значит, надо сесть и поговорить о том, что в семье не так, какие проблемы решает просмотр порно. Каждый раз в конкретном случае это можно решить. К разводам ведет недопонимание, а не порно. Человек может уходить в порно, алкоголь, игры — это всё идет от недопонимания. Дело не в порно, а в людях», — заявил специалист.

Также психиатр рассказал, что в просмотре порнофильмов есть свои положительные моменты, например, поднятие либидо.

«Кто-то смотрит это ежедневно, чтобы взбудоражить собственные чувства. Повысить либидо это, конечно, тоже может. Еще порнопродукция несет позитивную историю, когда смотрят инвалиды, пенсионеры или люди, которые находятся на вахте. Для них это каким-то образом переключение. Это может и отношения оживить. Существует много вещей, которые помогают растормошить людей: порно, ролевые игры, сексуальные игрушки. Если людям не хватает того, что у них есть, они пытаются попробовать разное. Можно порнофильмами оживить отношения, но нужно видеть грань», — сообщил собеседник.

По мнению сексолога, смотреть или не смотреть порнофильмы — выбор каждого человека, который зависит от конфессионального взгляда, от среды воспитания, от самого восприятия. Есть люди, которые никогда не видели стриптиз и прекрасно себя чувствуют, а есть люди, которые приходят в стриптиз бар после рабочего дня, чтобы просто снять напряжение, поэтому нельзя так плоско подходить к этому вопросу, заключил собеседник.

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Симоньян о защите Путиным жителей Тюменской области: Если бы все начальники были такими
Симоньян заявила, что всем начальникам стоит ровняться на Владимира Путина
17 апреля 2024, 18:54

Фото: Официальный сайт Кремля

Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что всем начальникам стоит ровняться на российского лидера Владимира Путина.
Сегодня глава российского государства провёл совещание о ситуации по паводкам с главами затопляемых регионов. Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал «упёртыми» людей, которые отказались эвакуироваться и покидать свои дома.

«Не надо так о людях говорить, не надо. Не смешно», — одёрнул Моора глава РФ.

Президент напомнил, что люди не уезжают, потому что боятся за своё имущество, за свои дома.

«Если бы все начальники были как Начальник», — написала Симоньян в своём Telegram-канале, прикрепив к посту отрывок с ответом Путина.

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#маргарита симоньян
#владимир путин
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Депутат Парфенов объяснил несогласие с созданием школы Ильина
Депутат Парфенов заявил о несогласии со взглядами Ильина
17 апреля 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что выступил против создания политической школы при университете РГГУ, названную в честь философа Ивана Ильина, поскольку глубоко несогласен со взглядами мыслителя.
«Членов КПРФ и многих представителей общественности смущает, что власть берет себе на знамя такую неоднозначную фигуру, как Иван Ильин. У него достаточно чётко выраженные крайне правые взгляды, симпатия к фашизму как к идеологии и форме организации политической жизни», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Парфенов.

Он добавил, что многие выразили протест в связи с тем, чтобы создавать учебно-научный центр имени человека, который «симпатизировал фашистским режимам».

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил мнение о том, что философ Иммануил Кант, родившийся в Кёнигсберге (Калининграде) имеет прямое отношение к развязыванию конфликта на Украине.

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#мнение
#кпрф
#университет
#образование
#история
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Конкурс на лучший «семейный» дизайн карты «Стрелка» продлили до середины мая
17 апреля 2024, 17:59

Фото: iStock/Strekalova

Конкурс рисунков на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка», посвящённый Году семьи, проводит в Московской области компания «Мострансавто» совместно с региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, приём конкурсных работы продлили до 15 мая, сообщает пресс-служба министерства.
«Конкурс стартовал в конце марта. За это время мы получили множество мастерски выполненных рисунков, раскрывающих понятие «семья». Мы решили дать возможность принять участие в конкурсе как можно большему количеству желающих и продлили приём работ до 15 мая», — отметили в компании-перевозчике.
Стать участником конкурса может любой желающий, рисунок можно сделать гуашью, карандашом, акварелью, маслом или в графическом редакторе. Один участник может отправить на конкурс только одну работу. Она отправляется в цифровом виде — в формате jpeg, png или pdf. Важно, чтобы разрешение было высоким: не менее 600 dpi. Почта для приёма работ: konkursmta@mail.ru. В письме также нужно указать название рисунка, ФИО автора, место его проживания и телефон для связи.

Жюри отберёт лучшие варианты дизайна карты, а победитель будет определён по итогам онлайн-голосования на портале «Добродел».

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#московская область
#подмосковье
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В лесничестве «Русский лес» обнаружили удивительное дерево
17 апреля 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Сосна из Шатовского участкового лесничества попала в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Сосну внесла в список сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Получение подтверждающего сертификата подтвердили в лесничестве «Русский лес».
«Теперь при проведении голосования по выбору Дерева года наши земляки смогут отдать свой голос за эту сосну, растущую на территории популярного места отдыха горожан – особо охраняемой природной территории «Городской Бор» города Серпухова», – сказал директор филиала «Русский лес» ГКУ Московской области Мособллеса лесничий Алексей Талалаев.
Возраст сосны в сообщении не уточняется.

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#комлесхоз мо
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#московская область
#подмосковье
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В Шаховской снесли аварийное производственное здание, пожарное депо и склад
17 апреля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Комплекс аварийных зданий, в числе которых производственное здание с различными хозяйственными помещениями, пожарное депо, склад и ряд мелких построек, снесли на Железнодорожной улице в рабочем посёлке Шаховская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здания находились в непосредственной близости от железнодорожных путей. Они долгое время не использовались и сильно обветшали. В ноябре 2022 году сменился правообладатель построек, после этого было принято решение снести их. Все шесть авариных зданий внесли в перечень для ликвидации и в первом квартале 2024 года снесли», — говорится в сообщении.
Участок площадью более 20 тысяч квадратных метров освобождён от построек и очищен от строительного мусора. В администрации городского округа Шаховская сообщили, что на этом участке планируется построить комплекс по очистке и временному хранению зерна.

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#шаховская
#снос
#мособлархитектура
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Участники конкурса «Это у нас семейное» из Подмосковья побывали на джазовом концерте Бутмана
17 апреля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Семья Свичкаренко и Дутловых из Московской области, выигравшая специальный приз конкурса «Это у нас семейное», побывала на джазовом концерте народного артиста России, саксофониста Игоря Бутмана. Об этом сообщили организаторы конкурса, который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей».
Семья вышла в полуфинал конкурса, а за выполнение задания «Песня трёх поколений» дистанционного этапа соревнований получила в подарок от Бутмана билеты на концерт.
«Прохождение в полуфинал было большой радостью для нас. Приятной неожиданностью стало приглашение от Игоря Михайловича на джазовый концерт. Классическая музыка в нашей жизни присутствует постоянно, а вот послушать джаз вживую, да ещё в таком изумительном исполнении, доводилось редко. Усидеть на месте было невозможно», – рассказала мать семейства Юлия.
Она признала, что написать песню было нелегко.
«По специальности я преподаватель по скрипке, и мои возможности игры на фортепиано ограничены. Когда мы сочинили песню, оказалось, что придётся постараться, чтобы выучить аккомпанемент к своей же пьесе. Следующим этапом нужно было распределить партии для всех членов семьи, собрать это воедино, отрепетировать и записать. Мы впервые пели вместе и очень удивились, что дети так умеют пет», – поделилась Юлия.
Девиз семьи – «С музыкой по жизни». Мама Юлия, папа Игорь, 14-летняя Виктория и 18-летняя Валерия выбрали профессией игру на скрипке. Отец – артист оркестра Большого театра, мать преподаёт музыку. У бабушки Елизаветы Васильевны нет профессионального образования, но она прекрасно поёт.

Заявки на участие в конкурсе подали более 100 тыс. Особенно активно шла подготовка к заданию «Мультсемья».
«У нас был костюм Красной шапочки, папе купили маску волка. Бабушка достала из комода тяжёлые очки прабабушки и распустила шарф, чтобы всё было достоверно. Она даже испекла пирожки, чтобы Красная шапочка шла через лес с достойным реквизитом», – рассказала Юлия.
Сейчас семья готовится к окружному полуфиналу, который состоится в Москве 16-19 мая. А финал конкурса «Это у нас семейное» пройдёт летом. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов отправятся в большие семейные путешествия.

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На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 6,5 тыс подмосковных семей
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