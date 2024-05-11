Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд

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Японское правительство планирует уничтожить около 77% неиспользованных пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 1,93 миллиарда долларов, которые были приобретены во время активной фазы пандемии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что некоторое время назад Япония приобрела лекарства для 5,6 млн человек. На сегодняшний день неиспользованными остались препараты для примерно 4,3 млн человек.
Согласно информации источника, оставшиеся лекарственные средства будут уничтожены по мере истечения срока годности.
Напомним, Япония с мая прошлого года понизила категорию коронавирусной инфекции до самой низкой, к которой, в том числе, относятся сезонный грипп и сифилис.
Ранее сообщалось, что в Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19.
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Согласно информации источника, оставшиеся лекарственные средства будут уничтожены по мере истечения срока годности.
Напомним, Япония с мая прошлого года понизила категорию коронавирусной инфекции до самой низкой, к которой, в том числе, относятся сезонный грипп и сифилис.
Ранее сообщалось, что в Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19.
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Екатерина Коршунова