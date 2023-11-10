Юные победители «Большой перемены» вернулись в Петербург из Артека

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
В Санкт-Петербург из Крыма вернулись победители всероссийского конкурса «Большая перемена», которых наградили поездкой в «Артек».
Комитет по образованию города сообщил, в финале конкурса приняли участие 1 500 школьников со всей страны. В то время как из Санкт-Петербурга 25 ребят стали победителями, а 58 – призёрами.
Кроме того, тех ребят, кто прошёл в финал «Большой перемены, пригласили в Москву на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
Как передаёт «Петербургским дневник», победители форума, помимо поездки в «Артек», получили и денежный приз, которое можно потратить на образование или развитие стартапа.
Вернувшиеся в Петербупрг из «Артека» ребята рассказали, что поездкой остались довольны.
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Кроме того, тех ребят, кто прошёл в финал «Большой перемены, пригласили в Москву на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.
Вернувшиеся в Петербупрг из «Артека» ребята рассказали, что поездкой остались довольны.
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Мелисса Тимофеева