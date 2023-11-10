Российские школьники научатся искать снежного барса в рамках «Урока цифры»

В период с 20 ноября по 10 декабря 2023 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» состоится мероприятие по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.