Юрий Прохоров сложил полномочия главы Жуковского

Фото: телеграм-канал Юрия Прохорова
Юрий Прохоров покинул пост главы городского округа Жуковский. Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета стал председатель муниципального Совета депутатов Борис Аубакиров, сообщили в пресс-службе администрации.
«Подошёл к концу срок моих полномочий в качестве главы города. Это была одновременно самая сложная и счастливая пятилетка в моей жизни. Мы многое с вами прожили вместе, реализовали важные социально-значимые проекты», – сказал Прохоров.Бывший глава Жуковского поблагодарил жителей города за оказанное доверие. Прохоров был избран на пост главы в 2018 году.
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