Юрист Георгиева объяснила «массовые увольнения» животных

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Юрист Алла Георгиева заявила, что массовые «увольнения» животных по всей стране связаны с тем, что по закону животным запрещено жить в общественных местах.
«Проживание животных в общественных местах не разрешено. Плюс, они могут напасть, что может быть опасно для жизни и здоровья клиентов. В конце концов, у посетителей может случиться сильная аллергия», — отметила в беседе с «Москвой 24» Георгиева.
При этом, как она подчеркнула, животных, прибившихся к магазинам или другим местам общественного пользования, нельзя выгонять на улицу. Таких животных могут изъять в приют.
Ранее внимание пользователей в Сети привлекло видео с агрессивным и задиристым котом. Как передаёт utro.ru, питомец пытался наброситься на своего сородича, однако помешала ему стеклянная дверь, о которую он ударился. Сам котик не пострадал, а видео получилось очень забавным.
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