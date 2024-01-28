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В Нижегородской области ветеринары выкинули на улицу раненого кота

28 января 2024, 11:35
Фото: istockphoto/Elen11

Фото: istockphoto/Elen11

В Нижегородской области ветеринаров обвиняют в том, что они выбросили на улицу раненого кота, который истекал кровью.
Данную информацию опубликовал Telegram-канал «ЗООПАТРУЛЬ-НН». Сообщается, что инцидент случился в городском округе Сокольский. Женщина забрала с улицы раненого кота и привезла его в государственное ветеринарное управление.

Сотрудница данного учреждения не стала оказывать животному медпомощь и вынесла его на улицу, потому что за ним никто не пришел. При этом женщине сообщили, что кота хотят забрать. Перед тем, как выкинуть его на улицу, сотрудница не предупредила мужчину, который желал приютить кота.


Животное в тяжелом состоянии. У кота обнаружили переломы челюсти, лап и кровотечение.

Ранее сообщалось, что против проводницы, которая выбросила из поезда в Кирове погибшего позднее кота Твикса, завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По какой статье возбуждено дело, собеседник РИА Новости не уточнил. Телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что дело завели по статье о жестоком обращении с животными.

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#коты
#животные
#новости
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В Турции самолёт экстренно приземлился из-за криков о помощи из багажного отсека
В Анталье приземлился самолёт из-за криков о помощи из багажного отделения
28 января 2024, 12:03

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт турецкой авиакомпании Pegasus совершил экстренную посадку в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.
Лайнер выполнял рейс из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. В какой-то момент из багажного отсека донеслись крики о помощи. Пилоты приняли решение экстренно приземлиться в аэропорту Антальи.

Отмечается, что после проведения тщательной проверки и сканирования всего багажа, ничего подозрительного обнаружено не было. После этого самолёт дозаправился и отправился в пункт назначения.

Авиакомпания пока не комментировала произошедшее.

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#турция
#самолет
#багаж
#аэропорт
#авиакомпания
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В Петербурге с 82-летнего казака сорвали кубанку у памятника ВОВ
28 января 2024, 11:44

Фото: iStock/blinow61

82-летний житель Санкт-Петербурга обратился с заявлением в полицию по факту кражи его головного убора стоимостью в 2 тысячи рублей.
«Фонтанка» пишет, что пенсионер накануне возлагал цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда, который находится на площади Победы. В этот момент к нему подбежал неизвестный высокий мужчина.

Незнакомец сорвал с головы пенсионера казацкий головной убор - кубанку, и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее сообщалось, что более 50 квартир в турецком городе Мерсин обворовала банда местных девушек. Воровки вынесли из домов деньги и драгоценности, ущерб превышает 1,5 млн долларов. По словам одного из пострадавших, пишет SHOT, кражи из квартир жилых комплексов, где живут русскоговорящие в городе Мерсине, начались ещё в мае 2023 года. Девушки сначала выслеживают своих жертв, а когда те уходят из квартиры, вскрывают двери отмычками и забирают драгоценности и деньги.

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#воры
#санкт-петербург
#кража
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Пожар вспыхнул в «театре Сатиры» в Москве
28 января 2024, 11:25

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В «театре Сатиры» в Москве вспыхнул пожар. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Очевидцы сообщают, что из крыши здания идёт дым. Пожарные следуют на место происшествия.

Telegram-канал Mash уточняет, что дыш идёт из купола здания.

Оперативные службы ТАСС подтвердили пожар.

Ранее сообщалось, что в Уфе голодные кошки устроили пожар в квартире. Соседи почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Пожарные прибыли на место, выломали дверь и обнаружили, что кошки искали еду на кухне и случайно включили плиту, на которой стояла еда. Специалисты ликвидировали четырёх соседей, после чего оперативно ликвидировали возгорание.

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#пожар
#москва
#театр
#мчс
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В Турции на квартиры русскоязычных жителей нападает банда воровок
28 января 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Voyagerix

Более 50 квартир в турецком городе Мерсин обворовала банда местных девушек.
Воровки вынесли из домов деньги и драгоценности, ущерб превышает 1,5 млн долларов. По словам одного из пострадавших, пишет SHOT, кражи из квартир жилых комплексов, где живут русскоговорящие в городе Мерсине, начались ещё в мае 2023 года. Девушки сначала выслеживают своих жертв, а когда те уходят из квартиры, вскрывают двери отмычками и забирают драгоценности и деньги.

Пострадавший рассказал, что кражи происходят под покровительством персонала, которые обслуживают жилые комплексы, — их называют кападжи. Воры действуют нагло: они стучат в дверь и, если никто не отзывается, проникают внутрь и крадут драгоценности. Известны случаи, когда жильцы не услышали стук в дверь, и к ним домой вломились неизвестные.

Пострадавшие обратились в полицию, где установили личности воровок. Девушек несколько раз задерживали, но спустя пару дней отпускали, и они снова шли выносить имущество из квартир граждан России, Украины и Белоруссии.

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На Украине устроили «голую вечеринку»

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#турция
#новости
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На Украине устроили «голую вечеринку»
На Украине в Закарпатье состоялась «голая вечеринка»
28 января 2024, 10:13

Фото: iStock/alexkoral

На горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатье провели «голую вечеринку». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
На опубликованном в соцсетях видео видно, что один из гостей вечеринки танцует с носком на половом органе. При этом другой одежды на нём нет.

Другой мужчина исполнял песню, содержащую ненормативную лексику.

Ранее подобная вечеринка прошла в России. Скандальное мероприятие организовала блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Его гостями стали Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, которые затем извинились за участие в вечеринке.

О проведении такого мероприятия стало известно из соцсетей, куда выложили видео с рэпером Vacio, у которого из одежды был только носок на половом органе.

После этого в Петербурге выходку рэпера повторил солист группы «Щенки» Максим Моисеев, который разделся на сцене и продолжил петь в одном носке.

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#мероприятия
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В Приамурье водитель после аварии бросил погибшую пассажирку с детьми и сбежал
28 января 2024, 09:38

Фото: istockphoto/Motortion

В Свободном в Амурской области после ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив мёртвую пассажирку и двух пострадавших детей.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ГИБДД. Сообщается, что водитель перевозил пассажиров на автомобиле Honda Fit. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Потом врезался в препятствие, и машина опрокинулась.

Женщина 1988 года рождения скончалась на месте, а дети 2010 и 2007 годов рождения травмировались.

«Водитель с места происшествия скрылся»,- рассказали правоохранители.
В данный момент водителя разыскивают. В приамурской Госавтоинспекции сообщили, что с начала месяца на областных дорогах в ДТП погибли четыре человека. Число ДТП с погибшими в сравнении с январем 2023 года возросло в четыре раза.

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#аварии
#авария
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МВД: В Краснодарском крае в ДТП с автобусом и грузовиком погибли пять человек
28 января 2024, 06:59

Фото: iStock/Anton_Novikov

Пассажирский автобус «Неоплан» столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai на трассе в Краснодарском крае, в результате пять человек погибли и восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«Это два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика. Количество пострадавших устанавливается», — отметили в ведомстве.

В момент аварии в рейсовом автобусе, следовавшем из Москвы в Нальчик находилось 15 пассажиров и два водителя.



Авария произошла в районе станицы Новоулешковской на 15-м километре трассы Р-217. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Cейчас на месте происшествия работают спасатели и медики.

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#пострадавшие
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В Москве врачи спасли жизнь малышу, который наглотался гидрогелевых шариков
28 января 2024, 03:47

Фото: iStock/Yevhen_Roshchyn

Хирурги детской больницы имени Сперанского в Москве спасли жизнь годовалому ребёнку, удалив из его кишечника гидрогелевые шарики для комнатных растений. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на больничную пресс-службу.
Родители малыша, которого доставили в больницу с обезвоживанием, рвотой и слабостью, рассказали врачам, что накануне он проглотил несколько гидрогелевых шариков, которые они собирались разложить по горшкам с комнатными растениями. После проведенных исследований врачи обнаружили шарики в кишечнике ребёнка.

«Орбизы — небольшие шарики диаметром около 2 сантиметров, но они опасны тем, что, вступая в контакт с жидкостью, могут увеличиться до размера теннисного мячика», — пояснили врачи.

В итоге проглоченные шарики разбухли и закрыли просвет подвздошной кишки, что в итоге вызвало непроходимость кишечника. Ребенку была проведена срочная операция, в результате которой шарики были извлечены через отверстие в области пупка. Через неделю мальчика выписали на амбулаторное лечение.

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#спасение
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Украинский пенсионер попытался вывезти из Германии почти полмиллиона евро
Bild: Пенсионер с Украины пытался вывезти из Мюнхена €455 тысяч, но был задержан
28 января 2024, 03:23

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Немецкая таможня задержала 66-летнего гражданина Украины, который хотел вывезти 455 тысяч евро наличными, cообщило немецкое издание Bild. Мужчина собирался вылететь на Кипр.
При досмотре он сообщил, что у него с собой лишь 300 евро. Затем уже в зоне посадки к нему подошел другой мужчина и передал небольшой чемодан. Это вызвало подозрение у таможенников. Они попросили открыть чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро.

Деньги в итоге были конфискованы, ведется расследование. Сейчас таможенники выясняют, «является ли это отмыванием денег, кому они принадлежат и откуда взялись». Как пишет издание, скорее всего, купюры будут обращены в пользу государства.

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