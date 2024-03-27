Юрист Кабанов призвал ввести понятие «пособник иностранного агента»

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Учредитель и председатель фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что запрет размещать рекламу у компаний и людей, признанных Министерством юстиции иностранными агентами, недостаточен для того, чтобы пресекать деятельность таких деятелей.
«Я считаю необходимым ввести понятие «пособник иностранного агента», чтобы привлекать к ответственности тех лиц, что способствуют совершению преступлений в отношении РФ, обслуживая финансовые интересы иноагентов», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.Он отметил, что цель подобной инициативы привлечь внимание к людям, которые работаю на иноагентов или в их интересах, ведь тем самым такие лица или организации также действуют против нашей страны.
Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв рассказывал о готовящемся к рассмотрению законопроекта, согласно которому вводится ответственность для граждан за помощь лицам, которых Минюст внёс в список иностранных агентов.
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Мелисса Тимофеева