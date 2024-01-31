Депутат Хамзаев: Надо запретить иноагентам совершать сбор средств в РФ

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«Прошу обратить внимание на эту ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России», — отметил в беседе с RT Хамзаев.
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