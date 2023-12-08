Юрист Краснов: Самозанятые обязаны платить алименты в МРОТ на ребёнка

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Член общественной палаты города Москвы, Почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что суды устанавливают алименты в твердой денежной сумме, и для самозанятых обычно эта сумма составляет один МРОТ на ребёнка.
«Обычно эта сумма составляет один региональный МРОТ на ребёнка, в независимости от того, сколько именно живущий отдельно родитель зарабатывает: 50, 100 или 200 тысяч рублей. То же самое, кстати, касается и безработных. Однако если мужчина инвалид и по объективным причинам не может содержать своих детей, суд может пойти навстречу и установить меньшую, чем размер МРОТ, сумму», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.Читайте также:
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