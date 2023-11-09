«Доска позора»: В России создадут публичный реестр должников по алиментам

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Государственная дума в I чтении одобрила закон о создании публичного реестра должников по алиментам.
В этот реестр будут включены граждане, которые уже привлекались к уголовной или административной ответственности за неуплату, а также тех, кого объявили в федеральный розыск.
По мнению законодателей, этот реестр повысит уровень правового воздействия на должников. Исключать из списка будут в тот момент, когда гражданин полностью погасить свои долги.
В Государственной думе реестр уже успели прозвать «доской позора».
Напомним, 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства.
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По мнению законодателей, этот реестр повысит уровень правового воздействия на должников. Исключать из списка будут в тот момент, когда гражданин полностью погасить свои долги.
Напомним, 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства.
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Евгения Парфентьева