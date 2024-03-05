Юрист объяснил, почему маркетплейсам нельзя взимать плату за возврат товаров

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Взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров нарушает права потребителя.
Об этом 5 марта в интервью для издания «Известия» заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев.
Он указал, что в соответствии со статьей 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней после его передачи, а если информация о порядке возврата не была предоставлена, то в течение трех месяцев. При этом закон не разрешает маркетплейсам взимать плату за возврат товара.
Русяев подчеркнул, что в случае возврата некачественного товара, приобретенного на маркетплейсе, потребитель имеет право безвозмездно отказаться от исполнения договора купли-продажи и требовать полного возмещения убытков, включая стоимость товара, расходы на его ремонт или замену, доставку к продавцу и другие расходы, без удержаний и дополнительных платежей, за исключением расходов на пересылку товара продавцу.
Ранее в этот же день российские законодатели представили в Госдуму новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который запрещает требовать от покупателей компенсацию за возврат товара.
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Он указал, что в соответствии со статьей 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней после его передачи, а если информация о порядке возврата не была предоставлена, то в течение трех месяцев. При этом закон не разрешает маркетплейсам взимать плату за возврат товара.
Ранее в этот же день российские законодатели представили в Госдуму новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который запрещает требовать от покупателей компенсацию за возврат товара.
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Артем Кузьмин