В Донбассе и Новороссии скоро заработают ведущие российские маркетплейсы

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Ведущие российские маркетплейсы скоро выйдут на рынок ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новость сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров "Донецкому агентству новостей".
В новых регионах России сейчас активно развивается торговля. На рынок выходят новые сети, которые ранее были недоступны местному населению.
Одна из крупных региональная торговых сетей, работающая в Центральном и Южном федеральных округах, открыла дискаунтер в Донецке и готова выйти на рынок Запорожской и Херсонской областей. Крымская торговая сеть открыла семь магазинов в Херсонской области и супермаркет - в Запорожской. Местные жители положительно воспринимают подобные изменения и рады открывшейся возможности приобретать более качественные товары, чем делали это ранее.
С открытием маркетплейсов на территориях сфера торговли будет процветать и приносить налоговые отчисления в местные бюджеты.
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Одна из крупных региональная торговых сетей, работающая в Центральном и Южном федеральных округах, открыла дискаунтер в Донецке и готова выйти на рынок Запорожской и Херсонской областей. Крымская торговая сеть открыла семь магазинов в Херсонской области и супермаркет - в Запорожской. Местные жители положительно воспринимают подобные изменения и рады открывшейся возможности приобретать более качественные товары, чем делали это ранее.
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Мария Федоровцева