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В Донбассе и Новороссии скоро заработают ведущие российские маркетплейсы

Денис Мантуров о развитии торговых представительств России на новых территориях
05 марта 2024, 13:39
Фото: iStock/Abdullah Durmaz

Фото: iStock/Abdullah Durmaz

Ведущие российские маркетплейсы скоро выйдут на рынок ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Новость сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров "Донецкому агентству новостей".
В новых регионах России сейчас активно развивается торговля. На рынок выходят новые сети, которые ранее были недоступны местному населению.

Одна из крупных региональная торговых сетей, работающая в Центральном и Южном федеральных округах, открыла дискаунтер в Донецке и готова выйти на рынок Запорожской и Херсонской областей. Крымская торговая сеть открыла семь магазинов в Херсонской области и супермаркет - в Запорожской. Местные жители положительно воспринимают подобные изменения и рады открывшейся возможности приобретать более качественные товары, чем делали это ранее.


С открытием маркетплейсов на территориях сфера торговли будет процветать и приносить налоговые отчисления в местные бюджеты.

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#лнр
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Эксперт Контарева рассказала о выплатах матерям-героиням и многодетным семьям
Алина Контарева отметила острую необходимость в выплатах у многодетных семей
05 марта 2024, 14:25

Фото: istockphoto / Liderina

Президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарева рассказала, что выплаты имеют большую значимость для семей, потому что являются хорошей поддержкой.
«Если мы возьмем мать-героиню разной степени, мать героя есть, это для тех мамочек, родителей участников СВО. Конечно же, эти выплаты значимы, это хорошая поддержка. <…> Любая выплата для многодетных будет полезна, потому что семья перераспределит свои ресурсы может быть где-то сможет там на ремонт выделить, где-то на образование, где-то какую-то еще решить задачу, которая бы без этих денег решалась немножко тяжелее. Чем больше мы поддерживаем многодетной семьи, тем лучше», — подчеркнула Алина Контарева в беседе с «Радио 1».

Она добавила, что на данный момент их организация помогает 140 тысячам многодетных семей из всех 89 регионов России.

«Мы отправляем им помощь и в регионы и когда они приезжают к нам. Наша организация объединяет семьи между собой и каждый день с ними взаимодействуем. Хотелось бы, чтобы назначался материнский капитал не только на второго, но и на третьего, четвертого, пятого была, там, шестого, седьмого, двенадцатого. Была своя какая-то выплата, которая будет как-то ощутима. Мы сейчас перешли к такой более адресной помощи для семей в этом году, а все-таки хотелось, чтобы помощь, она еще оказывалась по статусу просто многодетной семьи, дополнительная какая-то финансовая поддержка. Компенсация школьной формы, безусловно, замечательная поддержка, проезд, и сейчас вот два родителя могут пользоваться проездом, это тоже большая помощь, особенно в Москве, где такие у нас активные родители», — поделилась эксперт.

Кроме этого, Контарева рассказала, что в «МногоМама» существует направление «Многоотдых», в рамках которого они помогают многодетным семьям в поисках туров по выгодным ценам.

«Мы знаем, что очень сложно получить льготу на то, чтобы ты где-то отдохнул с большим количеством детей, чтобы какие-то умеренные адекватные цены были на то, чтобы детей свозить на море. Поэтому мы уже несколько лет занимаемся этим вопросом. Через, например, сервис Мосгуртура ты можешь поймать тур, если ты малоимущий, то есть у тебя есть какой-то статус в том числе малоимущность. Просто для многодетных бесплатного льготного какого-то адекватного отдыха, к сожалению, не предусмотрено. Было бы здорово, чтобы и такая была льгота», — заключила спикер.

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#многодетная семья
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Объемы невоенной помощи Украине сократились в полтора раза за 2023 год
05 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/Andrii Atanov

Западные и американские политики приняли решение повременить с колоссальной гуманитарной поддержкой жителям Украины и существенно сократить объем направляемых в страну средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН и правительств стран-доноров.
ТАСС приводит сведения, направленные ООН, о том, что в 2022 году в качестве гуманитарной помощи Киеву было направлено 102,2 миллиарда долларов, а уже в 2023 году на эти же цели европейские страны и Америка смогли выделить сумму в 68,6 миллиарда долларов. При этом, крупнейшим донором для Украины в 2023 году стали США, предоставившие 44,6 миллиарда долларов.

Наряду с США, активно помогала Украине и Япония. Страна увеличила объем направляемых на гуманитарные нужды средств до 10,9 миллиарда долларов.

Однако, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно исчезли.

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#украина
#европа
#помощь
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В России выявили новую мошенническую схему накануне 8 марта
Мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян перед 8 марта
05 марта 2024, 13:50

Фото: iStock/Diy13

Аналитики компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили новую мошенническую схему, целью которой — кража денег у россиян перед 8 марта.
Как рассказал ведущий аналитик компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров в интервью для «Газеты.Ru», киберпреступники начали создавать фальшивые интернет-магазины, предлагающие цветы к 8 марта с обещанием больших скидок.

«После выбора букета посетителей сайта просят заполнить контактные данные и адрес доставки, а затем произвести оплату по реквизитам мошенников», — пояснил эксперт.
В результате пользователь теряет деньги. Например, мошенники предлагают купить букет из 7 тюльпанов за 903 рубля, а из 101 тюльпана — за 13029 рублей.

Егоров также отметил, что к 8 марту число подобных мошеннических схем может увеличиться. Кроме того, киберпреступники могут использовать схемы, которые приведут к потере всех средств на счету и данных банковской карты, отметил он.

Специалисты F.A.C.C.T. рекомендуют проверять дату регистрации доменного имени сайта через Whois-сервисы, так как мошенники часто создают сайты незадолго перед атакой. Также стоит обращать внимание на указание полного фирменного наименования на сайте, а также проверять данные на подлинность. Для онлайн-покупок лучше использовать специальные банковские карты, такие как виртуальные, которые можно легко обновлять.

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В Подмосковье стартовал опрос об исправности освещения во дворах
05 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/scyther5

Онлайн-опрос об исправности уличного освещения во дворах запустило для жителей Московской области Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий (ГУСТ) Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.
«Опрос проводится на официальном сайте ГУСТ Подмосковья. На главной странице сайта надо выбрать раздел «Мой выбор, Моё будущее» и нажать кнопку «Участвовать». Далее в категории «Благоустройство дворовой территории» нужно будет выбрать один из предложенных вариантов», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для участия в опросе нужно будет авторизироваться на портале госуслуг.

Опрос будет проводиться до 31 марта текущего года, затем сотрудники ГУСТ подведут его итоги.

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#опрос
#освещение
#густ мо
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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«Не стоит мелочиться»: Что подарить на 8 марта разным знакам зодиака?
05 марта 2024, 13:29

Фото: istock / Valerii Apetroaiei

8 Марта — особенный день, который дарит женщинам возможность отдохнуть от повседневных забот и насладиться весенним настроением.
​Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила гороскоп подарков на 8 марта для всех 12 знаков зодиака.​​​​

Овен обрадуется, подарку, который связан с её любимым делом и отражает её индивидуальность.

Тельцу будет приятно, если пригласить её в ресторан или преподнести ей красивый и нужный подарок, которым она сможет пользоваться.

Близнецы ждут что-то новенькое. С ней лучше не повторяться в подарках.

Рак оценит заботу и проявление чувств. Ей можно вручить ее любимую косметику или подарок, который создаст уют дома.

Львице придётся по вкусу тот подарок, который украсит её саму. Аксессуары, украшения подойдут лучше всего.

Дева хотела бы получить полезный и в тоже время изысканный подарок. Также надо проявить избирательность и вкус при подборе.

Весы любят эстетические подарки. А преподносить их лучше в хорошем настроении и обязательно красиво оформленными.

Скорпион предпочтёт традиционный подарок. Например, шикарный букет цветов.

Стрелец по характеру сама очень щедрая, поэтому выбирая для неё подарок не следует мелочиться.

Козерог станет счастливее, если подарок будет заранее согласован. Обязательно надо обратить внимание и на качество, а также нужно подчеркнуть, что выбор был сделан в пользу самого лучшего.

С Водолеем надо быть непредсказуемым. Сюрприз – это то, что нужно.

Рыба примет с радостью подарок романтичный, связанный с приятными воспоминаниям, с её мечтой. Подойдет также парфюм или аромат для дома.

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Эксперт рассказал, как справиться с цифровой зависимостью
Психолог Кочетова: интересное хобби может помочь справиться с цифровой зависимостью
05 марта 2024, 13:29

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Погружаясь в телефонные развлечения, человек временно уводит себя от стрессовых ситуаций и негативных эмоций, на время забывает о проблемах.
Об этом рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлия Кочетова в интервью RT. Она отметила, что для преодоления этого состояния полезно заняться хобби и правильно планировать время.

«Важно создать более благоприятную обстановку. Например, разбить крупные задачи на мелкие и выполнять их постепенно, составить расписание, делегировать задачи, если это возможно, отказаться от некоторых или отложить их. Если возможно, измените сложную ситуацию. Кроме того, важно иметь хобби или занятие, которым можно уделить время, когда нужно отвлечься», — подчеркнула Кочетова.
Эксперт также отметила, что не следует идеализировать или демонизировать гаджеты, важно поддерживать баланс и не забывать отложить смартфон за час или полчаса до сна.

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Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов
Шойгу: Ленинградский и Московский военные округа созданы из-за расширения НАТО
05 марта 2024, 13:25

Фото: сайт Кремля

Во время селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал причину воссоздания Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, это стало необходимым из-за постоянного расширения НАТО.
Он отметил, что Североатлантический альянс постоянно наращивает свой военный потенциал вблизи российских границ. В Финляндии после присоединения страны к блоку началось строительство военных баз буквально в нескольких километрах от территории России, передаёт телеграм-канал российского оборонного ведомства. В перспективе альянс расширится также за счёт вступления в НАТО Швеции, добавил глава Минобороны РФ.

В связи с этим военным руководством России предприняты шаги по усилению группировки войск на северо-западном и западном стратегических направлениях, а именно созданы два межвидовых стратегических объединения Вооружённых сил РФ — Ленинградский и Московский военные округа, заключил Сергей Шойгу.

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В Подмосковье построят более 35 км линий освещения
05 марта 2024, 13:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ещё свыше 35 километров линий наружного освещений построят в 11 округах Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Новые линии освещения будут построены на 23 участках семи вылетных трасс Московской области, в частности, на Фряновском, Рогачёвском, Пятницком, Быковском, Егорьевском, Носовихинском и Можайском шоссе», — уточнил глава министерства Алексей Гержик.
Он добавил, что строительно-монтажные работы планируется завершить осенью, а подключить новые линии освещения — до конца года.

Для работ выбраны участки с большей аварийностью и интенсивностью движения. Максимальный объём работ по программе этого года проведут на территории Раменского и Орехово-Зуевского округов.

Программа строительства линий дорожного освещения размещена на сайте регионального Минтранса.

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#подмосковье
#московская область
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Эксперт рассказал, для кого будет полезен однодневный ОСАГО
Петр Шкуматов: краткосрочные ОСАГО интересны дачникам и таксистам
05 марта 2024, 12:53

Фото: iStock/everydayplus

Краткосрочный полис ОСАГО, который со 2 марта можно оформлять на срок от одного дня до трех месяцев, может быть полезен людям, которые эпизодически пользуются автомобилями.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Радио 1» высказал руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Например, это могут быть дачники. То есть, люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? То есть категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле, довольно много. Начиная от таксистов, заканчивая дачниками. Но именно рынок покажет, кто именно станет основной целевой аудиторией вот такого механизма», — заявил Шкуматов.
Он также отметил, что по закону ограничений на использований краткосрочных полисов ОСАГО нет. По словам эксперта, однодневный полис — это механизм, который позволяет создать сервис в привычном для пользователя виде, в виде подписки.

«То есть, человек заключает, допустим, однодневные договоры ОСАГО, но в реальности для него это будет выглядеть как подписка на сервис. А как это устроено внутри, я думаю, что автомобилистов мало должно волновать. Это именно возможность подписки на услугу с очень гибким интервалом времени», — подчеркнул Шкуматов.
Согласно проекту ЦБ, стоимость полисов ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев не сможет превышать цену обычного годового полиса для данного автовладельца. При расчете цены коротких полисов страховщики должны будут применять понижающий коэффициент срока действия договора. Также на стоимость будут влиять возраст и опыт водителя, территория и другие факторы.

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