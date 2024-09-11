За летний период в поездах ЦППК было обнаружено 285 разнообразных забытых вещей

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В июне и июле было оставлено 98 и 76 предметов соответственно, включая пакеты, сумки и бытовую и компьютерную технику.
Благодаря оперативным действиям сотрудников ЦППК некоторые вещи удалось вернуть. Например, в августе пассажиру удалось вернуть телефон, забытый в поезде. Технолог Наталья Попова позвонила на забытый номер, и один из пассажиров передал устройство сотрудникам транспортной безопасности.
В июне другой пассажир забыл электронный гаджет в вагоне фирменного экспресса до Голутвина. Билетный кассир Елена Дианова связалась с владельцем через номер на визитной карточке, оставленной в чехле устройства.
Если потеря была обнаружена не сразу, рекомендуется обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечных станциях. Также можно сообщить о потере через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или оформить обращение в приложении «Метро Москвы».
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