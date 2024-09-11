Расписание на Горьковском и Киевском направлениях изменится 13-15 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях, а также на МЦД-4 изменится с 13 по 15 сентября из-за работ на участке между Курским вокзалом и станцией Нижегородская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание изменится на период с полудня 13 сентября до 23:00 15 сентября. Из-за этого будут увеличены интервалы между электричками, у некоторых поездов изменится пункт отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
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