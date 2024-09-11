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Расписание на Горьковском и Киевском направлениях изменится 13-15 сентября

11 сентября 2024, 14:49
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных поездов на Киевском и Горьковском направлениях, а также на МЦД-4 изменится с 13 по 15 сентября из-за работ на участке между Курским вокзалом и станцией Нижегородская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.


«Расписание изменится на период с полудня 13 сентября до 23:00 15 сентября. Из-за этого будут увеличены интервалы между электричками, у некоторых поездов изменится пункт отправления и прибытия», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

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Перечислены фильмы и сериалы, в декорациях к которым россияне провели бы осень
Исследование: Россияне хотели бы провести осень в декорациях «Гарри Поттера»
11 сентября 2024, 15:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» показало, что большинство россиян хотели бы оказаться этой осенью в декорациях к фильмам «Гарри Поттер» и «Любовь и голуби».
«Самыми популярными декорациями из фильмов, в которых россияне хотели бы провести осень, стали «Гарри Поттер» и «Любовь и голуби», каждый из которых набрал 11% голосов», — приводит RT результат исследования.

Также весьма популярны среди россиян в этом плане тали такие сериалы, как «Друзья» и «Зачарованные», а также сага «Сумерки».

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что более 60% девятиклассников в России выбирают колледжи для образования.

«Сегодня у нас в колледжах в целом конкурс на некоторые специальности четыре–пять, а где-то – и 10 человек на место. Более 60% девятиклассников выбирают колледжи. При необходимости они потом могут обучаться в вузах», – приводит АГН «Москва» слова Кравцова.

Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что российские родители считают предпочтительными сферами карьеры для своих детей IT, телеком, медицину и фармацевтику, юриспруденцию.

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Началась реабилитация Соловьиного пруда на юго-западе Москвы
11 сентября 2024, 15:04

Фото: iStock/Vitaliy Shkadinov

На юго-западе Москвы началась реабилитация Соловьиного пруда. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В настоящее время этот водоем, расположенный в зоне жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцируют цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имеет локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Бирюков.

По его словам, работы по реабилитации пруда завершатся до конца текущего года. Пруд очистят от ила, а после будет укреплена береговая полоса на всем ее протяжении. Далее планируется создать зону биоплато, где будут высажены водные растения. Площадь ее составит 370 квадратных метров.

Кроме того, в рамках проводимых работ отремонтируют мост и деревянные настилы.

Всего в этом году в Москве обновят более 20 прудов.

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#пруд
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В подмосковном селе Черкизово построят котельную
11 сентября 2024, 15:03

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируется построить в селе Черкизово городского округа Коломна, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить блочно-модульную котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 47 миллионов 99 тысяч 32 рубля 73 копейки, заявки принимаются до 19 сентября. Работы будут финансироваться из бюджетов Подмосковья и округа Коломна.

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Перечислены самые трендовые принты этой осени
Стилист Тюрева назвала клетку и горох самыми трендовыми принтами осени-2024
11 сентября 2024, 14:51

Фото: iStock/kurmyshov

Стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева заявила, что трендовыми в этом осеннем сезоне станут такие принты, как клетка, гусиная лапка, полоска и горох.
«Очень актуальными будут и модели с флористическими принтами. Надо отметить, что в этом сезоне в моде более крупные, заметные цветы», — добавила в беседе с «Москвой 24» Тюрева.

При этом она предупредила, что крупный рисунок на одежде визуально может придавать больший объём силуэту и полнить.

А основатель юридической компании Таисия Вепренцева напомнила об уловках торговых сетей и продавцов во время распродаж.

«Перед распродажей продавец сильно завышает цену, чтобы тут же скостить её на ту же стоимость. Это известный приём для утилизации старой коллекции, залежавшегося товара или для сбыта остатков со складов», — отметила в беседе с RT Вепренцева.

Ранее стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» рассказывала о необычных осенних трендах макияжа, акцентировав внимание на глазах и губах.

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#осень
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В Сочи руководство МОЦОМДа выступило на XVIII форуме «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии»
11 сентября 2024, 14:07

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Сочи прошёл четырёхдневный XVIII Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Главный врач центра и заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Мельник выступила с докладами: «Резервы снижения показателей младенческой смертности: опыт Московской области» и «Индукция родов как резерв снижения количества кесаревых сечений». Оба доклада были основаны на опыте работы центра.

«Участие в этом мероприятии для нас является значимым событием. Репутация сочинского форума заслужена именно благодаря насыщенной научной программе, которая затрагивает самые актуальные вопросы родовспоможения и неонатологии. Поэтому специалисты со всей России, в том числе и нашего центра приезжают сюда делиться и обмениваться опытом. Что особенно приятно, в рамках форума в этом году лауреатом премии «Репродуктивное завтра России-2024 в спецноминации за выдающиеся заслуги в восстановлении и укреплении здоровья детей стал заведующийотделения хирургии новорожденных нашего центра, врач детский-хирург Михаил Рехвиашвили», — рассказала главный врач МОЦОМДа Татьяна Мельник.
Заместитель главного врача по детству, Антон Жильцов, представил доклад на тему «Функциональные расстройства органов пищеварения у детей. Возрастные аспекты». Он также принял участие в секционном заседании «Микробиом — ключ к здоровью матери и ребёнка», где выступал в роли спикера и модератора.

Мероприятие собрало более 6000 участников, на семинаре было проведено 477 секций, где выступили 665 спикеров, представивших 974 доклада.

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Экологическая акция по сохранению леса стартует в Подмосковье на 20 площадках
11 сентября 2024, 13:56

В Московской области 13 сентября стартует экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«На 20 площадках акция пройдёт в один день, 13 сентября. Принять в ней участие может каждый. Для этого нужно выбрать из 20 локаций наиболее удобную. Найти их можно на сайте. На двух площадках будет проходить посадка деревьев, на пяти – дополнение лесных культур, на 13 – уборка мусора и неликвидной древесины», – сказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.
Он добавил, что посадочный материал, рабочий инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно будет получить на месте.

Общая площадь лесных подмосковных локаций превышает 54 га. В пятницу планируется высадить более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, убрать более 190 кубометров валежника и мусора.

Центральной площадкой акции в Московской области в этом году станет лесной участок в Кучинском участковом лесничестве. Площадка расположена в городском округе Балашиха в 15 км от МКАД. Рядом с местом проведения мероприятия организуют парковку для личного транспорта. От неё до площадки будут ходить бесплатные автобусы.

Добраться до места проведения акции своим ходом можно на электричке. С Курского вокзала следует отправиться до станции Железнодорожная. Выход – к ул. Лесопарковой. Оттуда до центральной площадки участников акции будут доставлять бесплатные автобусы.

Как отметили в министерстве, акция начнётся в 10:00, сбор – в 9:00. В Комлесхозе также напомнили, что одеваться нужно по погоде.

Мероприятие проводится в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес».

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Студенты Губернского колледжа организовали гуманитарную помощь для колледжей ДНР и ЛНР
11 сентября 2024, 13:52

Фото: Министерство образования Московской области

Активисты первичной организации «Первые Губернского» помогли подготовить к передаче гуманитарный груз для образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных республик в рамках программы «Свободные горизонты», сообщает Министерство образования Московской области.

Студенты Губернского колледжа собрали и упаковали более 100 учебников и 10 килограммов спортивного оборудования. Вся помощь будет направлена учебные заведения, с которыми колледж имеет партнёрские отношения.

Груз был доставлен на склад «Оптомир» в Балашихе, откуда в середине сентября он будет отправлен в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.

Этот гуманитарный груз — уже второй по счету: в прошлом году студенты Губернского колледжа также отправили учебные материалы в Донбасс.

«У Губернского колледжа давно заключен договор с колледжами ЛНР и ДНР, поэтому мы систематически оказываем помощь. До этого мы отправляли оборудование, мебель, учебные пособия. Ребята всегда с большой радостью отзываются на призывы о помощи, никто не остается в стороне», — заявила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова.

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Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в грантовом конкурсе проектов
11 сентября 2024, 13:52

Фото: iStock/Jean-philippe WALLET

Конкурс проектов «Росмолодёжь. Гранты «Двигай сообщества» проводит Федеральное агентство по делам молодёжи, заявки принимаются до 26 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
«К участию приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты должны быть направлены на повышение гражданской активности молодёжи, вовлечение подрастающего поколения в активную социальную практику, а также развитие творческих способностей. Каждый участник может предложить на конкурс только один проект», — отмечается в сообщении.
Заявки принимаются онлайн через портал «Молодёжь России». К форме заявления нужно будет прикрепить необходимые документы и ролик-презентацию продолжительностью не менее 30 секунд и не более трёх минут. На проекты-победители будут выделены гранты.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#россия
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Молодые подмосковные соцработники получат 150 тыс. рублей подъёмных
11 сентября 2024, 13:35

Фото: iStock / Halfpoint

На выплату молодым работники учреждений социального обслуживания Московской области в этом году предусмотрено 5,4 млн. рублей. Специалисты, которые пошли на работу сразу после окончания учёбы, смогут претендовать на подъёмные в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Такой закон региональный парламент принял этим летом. Важно привлекать молодёжь в наши учреждения социального облуживания. На выплату молодым специалистам в 2024 году предусмотрено финансирование в объёме 5,4 млн. рублей. Планируется, что в первый год её получат более 100 человек, во второй – свыше 160. Рассчитываем, что благодаря этой мере к нам трудоустроятся новые сотрудники», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что аналогичная мера поддержки молодым педагогам региона уже успешно себя зарекомендовала.

Как уточнили в пресс-службе, размер выплаты молодым специалистам при поступлении на работу составляет 50 тыс. рублей, по окончании второго года работы – 100 тыс.

Получить выплату могут выпускники образовательных организаций, приступившие к трудовой деятельности в сфере социального обслуживания не менее чем на одну полную ставку. Каких должностей это касается, можно узнать по ссылке.

При этом необходимо в течение 20 дней со дня поступления на работу подать заявление руководителю организации.

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