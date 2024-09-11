Расписание на Горьковском и Киевском направлениях изменится 13-15 сентября





Студенты Губернского колледжа собрали и упаковали более 100 учебников и 10 килограммов спортивного оборудования. Вся помощь будет направлена учебные заведения, с которыми колледж имеет партнёрские отношения.



Груз был доставлен на склад «Оптомир» в Балашихе, откуда в середине сентября он будет отправлен в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.



«У Губернского колледжа давно заключен договор с колледжами ЛНР и ДНР, поэтому мы систематически оказываем помощь. До этого мы отправляли оборудование, мебель, учебные пособия. Ребята всегда с большой радостью отзываются на призывы о помощи, никто не остается в стороне», — заявила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова.



