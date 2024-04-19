За сертификатами в Подмосковье с начала года обратились более 1,7 тыс. жильцов аварийных домов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жители Подмосковья подали уже 1750 заявлений на жилищные сертификаты в рамках нового этапа программы переселения из аварийных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Этап стартовал в январе. Переселение касается жильцов домов, признанных аварийными после 2017 года. Обращения уже поступили из 32 городских округов.
По сертификату стоимость 1 кв. м. аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Минимальный метраж – 33 «квадрата». Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жилище.
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«Жители области, дома которых подлежат расселению, всё чаще выбирают жилищные сертификаты. Это ускоряет переезд в новое жильё, так как в этом случае не нужно ждать окончания строительства дома под переселение. Собственник может получить деньги и сам построить дом или купить готовое жильё в новостройке. Приобрести квадратные метры можно в любом муниципалитете Подмосковья», – пояснили в министерстве.
По сертификату стоимость 1 кв. м. аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. Минимальный метраж – 33 «квадрата». Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жилище.
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Лора Луганская