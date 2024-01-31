Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов

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В Соединенных Штатах за последние пять лет, с 2018 по 2022 год, зарегистрировано увеличение заболеваемости сифилисом на 78,9 процента, и общее количество выявленных случаев достигло 203,5 тысячи за год на всех стадиях заболевания. Эти данные предоставлены Центрами по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) при министерстве здравоохранения США, передает РИА Новости.
Дополнительные исследования CDC также свидетельствуют о росте заболеваемости врожденным сифилисом среди американцев на 183,4 процента за последние пять лет. В 2022 году было выявлено на 3,7 тысячи случаев больше, чем в предыдущем году, что представляет собой прирост на 30,6 процента.
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