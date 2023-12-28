Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания

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Онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.
Об опасности отсутствия регулярных осмотров предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».
Она напомнила, что посещать гинеколога нужно не меньше одного раза в год. Но, по словам Фисюк, женщины обращаются к медикам только в случае появления неприятных симптомов.
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Она напомнила, что посещать гинеколога нужно не меньше одного раза в год. Но, по словам Фисюк, женщины обращаются к медикам только в случае появления неприятных симптомов.
«Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез», — предупредила врач.Также агрессивно протекает рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), присутствие которого в организме также не имеет никаких признаков. В основном ВПЧ обнаруживают во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить регулярно — не реже раза в год.
«Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии», — заявила Фисюк.Читайте также:
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