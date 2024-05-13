Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился

В старейшей школе Дубны продолжаются работы по капитальному ремонту. Этот вопрос на особом контроле у Главы городского округа Дубна.



Максим Тихомиров регулярно встречается со строителями на объекте, чтобы оценить ход работ, качество и сроки. На сегодняшний день на 100 процентов завершены все необходимые демонтажные работы, а также работы по усилению фундамента.



Прямо сейчас подрядчик монтирует железобетонные перекрытия между 1 и 2 этажом, инженерную систему, в том числе канализационную сеть, а также кровлю, которая будет заменена полностью с частичной заменой стропильной системы. Внутри здания идут штукатурные работы, а снаружи утепляют фасад.



Для того, чтобы успеть закончить работы в срок, подрядчик наращивает и без того активные темпы. Уже сейчас на объекте трудятся 60 человек, а в начале следующей недели дополнительно выйдут ещё 2 бригады из 15 и 6 человек.



По словам самого подрядчика, для того, чтобы закончить работы в срок, есть все необходимое: и трудовые, и материальные ресурсы. На этой неделе на объект уже завезены строительные и отделочные материалы в полном объеме.



1 сентября в современную отремонтированную школу планируют вернуться более 500 детей и 40 учителей.