Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился

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Житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый родился в 1976 году и проживает во Владивостоке. Он не имел отношения к российской армии и под влиянием пропаганды добровольно связался с представителями украинской военной разведки.
«Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня», – сказал он, признав вину.
Ранее ФСБ сообщила, что житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что эти данные могут быть использованы украинскими спецслужбами против безопасности России.
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«Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня», – сказал он, признав вину.
Ранее ФСБ сообщила, что житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что эти данные могут быть использованы украинскими спецслужбами против безопасности России.
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Александр Климов