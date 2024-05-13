По подозрению в работе на украинскую разведку задержали россиянина

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Житель Приморского края задержан по подозрению в работе на украинские спецслужбы, сообщили РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
Отмечается, что гражданин России обвиняется в государственной измене в форме шпионажа в пользу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и подконтрольной ему организации, которая в России считается террористической.
В ФСБ не уточнили, какой именно организации. Там заявили, что задержанный передавал Киеву данные об объектах военной инфраструктуры Приморского края.
По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что украинские спецслужбы могут использовать эти данные против безопасности России. Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Житель Приморья был заключен под стражу.
Ранее Верховный суд Республики Бурятия приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за совершение диверсии и государственную измену. По данным ведомства, осужденный совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.
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В ФСБ не уточнили, какой именно организации. Там заявили, что задержанный передавал Киеву данные об объектах военной инфраструктуры Приморского края.
По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что украинские спецслужбы могут использовать эти данные против безопасности России. Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Житель Приморья был заключен под стражу.
Ранее Верховный суд Республики Бурятия приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за совершение диверсии и государственную измену. По данным ведомства, осужденный совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.
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Александр Климов