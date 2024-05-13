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По подозрению в работе на украинскую разведку задержали россиянина

УФСБ: житель Приморья задержан по подозрению в работе на разведку Украины
13 мая 2024, 02:58
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Приморского края задержан по подозрению в работе на украинские спецслужбы, сообщили РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) ​по региону.
Отмечается, что гражданин России обвиняется в государственной измене в форме шпионажа в пользу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и подконтрольной ему организации, которая в России считается террористической.

В ФСБ не уточнили, какой именно организации. Там заявили, что задержанный передавал Киеву данные об объектах военной инфраструктуры Приморского края.



По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что украинские спецслужбы могут использовать эти данные против безопасности России. Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». Житель Приморья был заключен под стражу.

Ранее Верховный суд Республики Бурятия приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за совершение диверсии и государственную измену. По данным ведомства, осужденный совершил поджог объекта транспортной инфраструктуры с целью подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

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#госизмена
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#задержание
#фсб
#украина
#гур украины
Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился
ФСБ: Задержанный по подозрению в госизмене россиянин извинился
13 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый родился в 1976 году и проживает во Владивостоке. Он не имел отношения к российской армии и под влиянием пропаганды добровольно связался с представителями украинской военной разведки.

«Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию. Очень сожалею и раскаиваюсь, потому что мне стыдно. Простите меня», – сказал он, признав вину.

Ранее ФСБ сообщила, что житель Приморья был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По словам представителей правоохранительных органов, россиянин прекрасно понимал, что эти данные могут быть использованы украинскими спецслужбами против безопасности России.

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#госизмена
#задержание
#фсб
#украина
#гур украины
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Председатель ДОСААФ Дворников: для обучения военных запаса нужна единая система
13 мая 2024, 02:12

Фото: iStock/vasile voicu

Руководитель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), генерал Александр Дворников заявил, что в настоящее время подготовка резервистов ведется без единой системы, и предложил организовать ее с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.
«В настоящее время подготовка тех военнослужащих, кто в запасе, проходит бессистемно. Мы хотим все объединить в единую систему, в том числе и обучение добровольцев на СВО», – заявил он.

По его словам, для разработки соответствующих программ подготовки будет использован опыт специальной военной операции. Дворников добавил, что ДОСААФ планирует увеличить количество преподавателей и инструкторов, готовящих резервистов из числа ветеранов и участников СВО.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит обеспечивать участников спецоперации техникой и оборудованием, а также выплачивать пособия и оказывать поддержку бойцам и членам их семей.

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#поддержка
#михаил мишустин
#добровольцы
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Новость о кадровых перестановках в Минобороны РФ попала на первые полосы западных СМИ
Новость о смене Шойгу на Белоусова попала на первые полосы западных СМИ
13 мая 2024, 01:10

Фото: Сайт Кремля

Новость о кадровых перестановках в руководстве Министерства обороны России попала в заголовки влиятельных западных СМИ, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что о намерении президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны, а Сергея Шойгу – секретарем Совета безопасности написали британские газеты Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times, телеканал Sky News, а также американские телеканалы NBC News и CNN, а также польские издания Rzeczpospolita и Onet.

Президент Путин назначил министром обороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Напомним, что Правительство России подало в отставку вскоре после вступления Владимира Путина в должность президента страны 7 мая.

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#минобороны рф
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#владимир путин
#правительство
#россия
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Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу на посту министра обороны
13 мая 2024, 00:52

Фото: Сайт Кремля

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.
Как сообщается, кадры были сделаны 6 мая, перед церемонией инаугурации президента. На видео глава Минобороны говорит о том, что президент Путин высоко оценивает работу правительства. Он добавил, что каждый министр подводит итоги после определенного этапа и оценивает работу, проделанную за минувший период.

По словам Шойгу, Путин говорил о результатах работы кабинета министров в самых сложных ситуациях – сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.

«Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" – оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент – это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», – заявил министр обороны.

Он добавил, что определенные этапы уже позади, но что-то еще должен испытать новый состав правительства.

12 мая Путин предложил назначить Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу, который станет секретарем Совета безопасности.

Совет Федерации должен сообщить Путину о результатах рассмотрения кандидатуры не позднее, чем через неделю. После этого президент сможет подписать указ о назначении.

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#сергей шойгу
#президент
#владимир путин
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#правительство
#россия
#санкции
#пандемия
#совет федерации
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Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева
12 мая 2024, 21:50

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Стало известно, какую должность займет Сергей Шойгу после ухода с поста Министра обороны РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета Безопасности РФ в связи с переходом на другую работу, а его место займет как раз бывший глава оборонного ведомства.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Патрушеве Н.П." 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.
В том же сообщении указывается, что Шойгу предлагается назначить на пост Секретаря Совета Безопасности.

Ранее стало известно, что на пост Министра обороны Путин предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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#владимир путин
#президент
#указ
#пост
#премьера
#шойгу
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Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок
12 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/zazamaza

Капитальный ремонт в старейшей школе Дубны завершится к 1 сентября, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В старейшей школе Дубны продолжаются работы по капитальному ремонту. Этот вопрос на особом контроле у Главы городского округа Дубна.

Максим Тихомиров регулярно встречается со строителями на объекте, чтобы оценить ход работ, качество и сроки. На сегодняшний день на 100 процентов завершены все необходимые демонтажные работы, а также работы по усилению фундамента.

Прямо сейчас подрядчик монтирует железобетонные перекрытия между 1 и 2 этажом, инженерную систему, в том числе канализационную сеть, а также кровлю, которая будет заменена полностью с частичной заменой стропильной системы. Внутри здания идут штукатурные работы, а снаружи утепляют фасад.

Для того, чтобы успеть закончить работы в срок, подрядчик наращивает и без того активные темпы. Уже сейчас на объекте трудятся 60 человек, а в начале следующей недели дополнительно выйдут ещё 2 бригады из 15 и 6 человек.

По словам самого подрядчика, для того, чтобы закончить работы в срок, есть все необходимое: и трудовые, и материальные ресурсы. На этой неделе на объект уже завезены строительные и отделочные материалы в полном объеме.

1 сентября в современную отремонтированную школу планируют вернуться более 500 детей и 40 учителей.

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#дубна
#московская область
#максим тихомиров
#капитальный ремонт
#школа
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На Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья
12 мая 2024, 18:04

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

12 мая на первом Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития региона.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до 19 мая.

«Решили расписаться на выставке «Россия», потому что — это уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться. Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех», — поделились своими впечатлениями Иманбаевы Батырхан и Анна из города Мытищи.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Второй парой счастливых молодожёнов стали Емельяновы Иван и Дарья из Королёва. По их словам, главное в семье — это взаимопонимание и поддержка. Они также заявили, что очень рады находиться на фестивале в этот торжественный для себя день.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для семейных пар из Подмосковья прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне. Там они приняли участие в тематической свадебной викторине. Молодожёны с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.

В рамках масштабного мероприятия молодожёнам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.

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В Химках впервые провели фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест»
12 мая 2024, 16:28

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест», об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
На фестивале, который прошёл в храме Георгия Победоносца, собрались 20 лучших звонарей из Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, Владимира.

«Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России – Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля «Звонцы».

Попробовать себя в звонарном искусстве смогли не только профессионалы, но и все участники фестиваля, для которых подготовили переносную звонницу.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
«И для Фирсановки, и для Химок — это первый фестиваль колокольного звона, который мы проводим в Светлую Пасхальную неделю. Хотелось, чтобы все услышали и узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Наша цель — познакомить людей с нашей русской культурой, звонарным мастерством», — отметил настоятель храма Георгия Победоносца, священник Кирилл.

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#химки
#дмитрий волошин
#фестиваль
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В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы
Депутат Макаров: 20 мая начнется публичное обсуждение налоговой реформы
12 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Начиная с 20 мая, в Государственной думе Российской Федерации начнется публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
«Публичное обсуждение планируется начать 20 мая в 12 часов на экспертном совете комитета по бюджету и налогам. Мы пригласим к участию всех заинтересованных лиц: представителей бизнес-сообщества, экспертов, ученых», — подчеркнул депутат.
Ранее, 8 мая, исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на следующей неделе ведомство планирует обсудить с представителями бизнеса и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

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