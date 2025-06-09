Захар Прилепин посетил Санкт-Петербург
Писатель Захар Прилепин приехал в Санкт-Петербург, где в последний раз был в 2021 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Я, конечно, люблю Петербург. Но физически это не мой город. Я сельский человек — родился и живу в деревне, в глубокой провинции. Многие думают, что я где-то в Москве, с мигалкой езжу. На самом деле 90 процентов времени провожу в маленькой заброшенной деревне. И лишь иногда выезжаю в крупные города», — рассказал Прилепин.
Он добавил, что не был в Санкт-Петербурге с 2021 года. А на днях он посетил Волковское кладбище, где похоронены его любимые поэты и писатели. По словам Прилепина, для него этот день стал «днем счастья».
Тем временем в известный кемеровский видеоблогер попал в отдел полиции после конфликта с охранником во время рейда по продуктовым магазинам в поисках просроченных товаров. Об этом сообщает «Сiбдепо».
По данным пресс-службы полиции Кузбасса, 44-летний мужчина устроил конфликт в супермаркете на проспекте Октябрьском.
«Он пытался расплатиться поврежденной купюрой, а после отказа начал скандалить и материться. Когда охранник попросил его уйти, мужчина выстрелил из сигнального пистолета в пол и распылил газовый баллончик», — говорится в сообщении.
Сотрудник магазина нажала «тревожную кнопку». Мужчину задержали, сигнальный пистолет и баллончик у него изъяли. Суд назначил нарушителю правопорядка пять суток ареста.