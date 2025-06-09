Захар Прилепин посетил Санкт-Петербург

09 июня 2025, 12:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Писатель Захар Прилепин приехал в Санкт-Петербург, где в последний раз был в 2021 году. Об этом сообщает «Петербургский дневник».







«Я, конечно, люблю Петербург. Но физически это не мой город. Я сельский человек — родился и живу в деревне, в глубокой провинции. Многие думают, что я где-то в Москве, с мигалкой езжу. На самом деле 90 процентов времени провожу в маленькой заброшенной деревне. И лишь иногда выезжаю в крупные города», — рассказал Прилепин.

«Он пытался расплатиться поврежденной купюрой, а после отказа начал скандалить и материться. Когда охранник попросил его уйти, мужчина выстрелил из сигнального пистолета в пол и распылил газовый баллончик», — говорится в сообщении.