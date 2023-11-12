В списках на эвакуацию из Газы числилось более тысячи человек, заявила Захарова

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Свыше тысячи человек числились в списках на эвакуацию из сектора Газа, из них 300 – дети. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскрестный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Ранее МЧС России сообщало, что на КПП «Рафах» началась эвакуация россиян. После пересечения границы им оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставляется еда и вода. Затем россияне отправятся в Каир, где МЧС развернули оперативный штаб, в котором можно восстановить документы.
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Анастасия Чинкова